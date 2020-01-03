У «Ливерпуля» самая длинная серия домашних игр без поражений в топ-5 лигах

«Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ.
«Красные» на домашнем стадионе не проигрывают в чемпионате с апреля 2017 года. Таким образом, на «Энфилде» «Ливерпуль» не проигрывает 51 встречу.
У мерсисайдского клуба самая длинная серия без поражений в домашних играх из топ-5 лиг. На счету «Ювентуса» 29 таких матчей, у «Барселоны» - 21 игра, а у «Лилля» - 14 матчей.
Longest current unbeaten home runs in Europe's top 5 Major Leagues— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 2, 2020
5️⃣1️⃣ @LFC
2️⃣9️⃣ Juventus
2️⃣1️⃣ Barcelona
1️⃣4️⃣ Lille pic.twitter.com/x2M7pArZZ9
Верно держался наш рекорд столько лет, словно ждал этого психа в очках с его бандой, невменяемых, забивал ))
Верно держался наш рекорд столько лет, словно ждал этого психа в очках с его бандой, невменяемых, забивал ))