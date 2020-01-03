ГлавнаяНовости

У «Ливерпуля» самая длинная серия домашних игр без поражений в топ-5 лигах

сегодня, 11:45
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ.

«Красные» на домашнем стадионе не проигрывают в чемпионате с апреля 2017 года. Таким образом, на «Энфилде» «Ливерпуль» не проигрывает 51 встречу.

У мерсисайдского клуба самая длинная серия без поражений в домашних играх из топ-5 лиг. На счету «Ювентуса» 29 таких матчей, у «Барселоны» - 21 игра, а у «Лилля» - 14 матчей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
У Алиссона 26 сухих игр из первых 50 в АПЛ. Рекордсмен - Петр Чех
Сегодня, 11:54 Комментарии7
«Ливерпуль» отдал 874 точных паса в игре с «Шеффилд Юнайтед»
Сегодня, 11:26 Комментарии6
«Ливерпуль» повторил рекорд «Ман Сити», набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ
Сегодня, 11:03 Комментарии41
Мане забил 25 голов в домашних играх чемпионата с начала прошлого сезона
Сегодня, 10:44 Комментарии15
Робертсон отдал 17 голевых передач с начала прошлого сезона АПЛ
Сегодня, 10:20 Комментарии1
Салах забивал 22 клубам АПЛ из 25, с кем он сыграл
Сегодня, 09:56 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 13:17
И ведь побьют!

Верно держался наш рекорд столько лет, словно ждал этого психа в очках с его бандой, невменяемых, забивал ))
Sargent
Sargent
сегодня в 13:05
Супер!!!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 12:32
половина таких матчей с сомнительными отскоками на 90+4,5,6... тут тоже
drug01
drug01
сегодня в 11:56
Отличный результат!
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 11:52
В этом Ливерпуле Клопп это 80% команды...самый удачный трансфер....
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:47
отлично
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100