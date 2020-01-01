Мойес отметил возвращение в «Вест Хэм» разгромной победой

«Вест Хэм» разгромил в домашнем поединке 21-го тура «Борнмут». «Молотобойцы» (22 очка) располагаются на шестнадцатом месте в таблице, «вишни» (20 баллов) - восемнадцатые.
Лондон, стадион Лондон Стэдиум
Вест Хэм - Борнмут 4:0 (3:0)
Голы: Нобл 17, Аллер 25, Нобл 35 (пенальти), Андерсон 66
«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Снодграсс (Масуаку 83), Райс, Нобл, Форнальс, Андерсон (Лансини 68), Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.
«Борнмут»: Рамсдейл, Фрэнсис, Кук, Мепхэм, Рико (Станислас 46), Кук, Джефферсон Лерма, Гослинг (Симпсон 68), Уилсон (Фрэйзер 46), Уилсон, Соланке
Главный тренер: Хоу Эдди.
Предупреждения: Рико 23, Крессуэлл 75, Кук 88
Напомним, что это была дебютная игра для нового главного тренера «Вест Хэма» Дэвиса Мойеса, который вернулся в клуб.