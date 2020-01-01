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Мойес отметил возвращение в «Вест Хэм» разгромной победой

вчера, 22:26
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Вест Хэм» разгромил в домашнем поединке 21-го тура «Борнмут». «Молотобойцы» (22 очка) располагаются на шестнадцатом месте в таблице, «вишни» (20 баллов) - восемнадцатые.

Лондон, стадион Лондон Стэдиум

Вест Хэм - Борнмут 4:0 (3:0)
Голы: Нобл 17, Аллер 25, Нобл 35 (пенальти), Андерсон 66

«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Снодграсс (Масуаку 83), Райс, Нобл, Форнальс, Андерсон (Лансини 68), Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.

«Борнмут»: Рамсдейл, Фрэнсис, Кук, Мепхэм, Рико (Станислас 46), Кук, Джефферсон Лерма, Гослинг (Симпсон 68), Уилсон (Фрэйзер 46), Уилсон, Соланке
Главный тренер: Хоу Эдди.

Предупреждения: Рико 23, Крессуэлл 75, Кук 88

Напомним, что это была дебютная игра для нового главного тренера «Вест Хэма» Дэвиса Мойеса, который вернулся в клуб.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:35
Не зря Мойеса а взяли.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:15
Поздравляю с победой
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:46
О чудо )) Я уже и забыл когда последний раз кого то громили))
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:39
Взял быка за рога
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