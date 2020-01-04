«Валенсия» переиграла «Эйбар» с минимальным счетом, Черышев сыграл 5 минут

«Валенсия» переиграла «Эйбар» в матче 19-го тура Ла Лиги. Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на последних минутах матча.
После этой встречи «Валенсия» занимает шестую позицию (31 очко) в таблице, а «Эйбар» - шестнадцатую (19 очков).
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» - «Эйбар» - 1:0 (1:0)
Гол: Гомес 27
«Валенсия»: Хауме, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Коклен (Черышев 89), Солер, Родриго (Кондогбиа 83), Гомес (Гамейро 71)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Эйбар»: Дмитрович, Техеро, Оливейра, Бигас, Анхель, Леон, Альварес (Атиенза Вилья 65), Эспозито, Инуи (де Бласис 71), Энрих, Диас де Оливейра (Кике 82)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
Предупреждения: Диас де Оливейра 62, Васс 77, Оливейра 84, Оливейра 90+1.
Удаление: Оливейра 90+1.
В другом матче тура «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком».