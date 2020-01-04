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«Валенсия» переиграла «Эйбар» с минимальным счетом, Черышев сыграл 5 минут

сегодня, 16:52
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарМатч завершен

«Валенсия» переиграла «Эйбар» в матче 19-го тура Ла Лиги. Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на последних минутах матча.

После этой встречи «Валенсия» занимает шестую позицию (31 очко) в таблице, а «Эйбар» - шестнадцатую (19 очков).

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» - «Эйбар» - 1:0 (1:0)
Гол: Гомес 27

«Валенсия»: Хауме, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Коклен (Черышев 89), Солер, Родриго (Кондогбиа 83), Гомес (Гамейро 71)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Эйбар»: Дмитрович, Техеро, Оливейра, Бигас, Анхель, Леон, Альварес (Атиенза Вилья 65), Эспозито, Инуи (де Бласис 71), Энрих, Диас де Оливейра (Кике 82)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

Предупреждения: Диас де Оливейра 62, Васс 77, Оливейра 84, Оливейра 90+1.
Удаление: Оливейра 90+1.

В другом матче тура «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком».

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Все комментарии
max74
max74
сегодня в 17:53
Черышев видать ещё не в форме
Брулин
Брулин
сегодня в 17:46
В матче Валенсия - Эйбар побежденные были не хуже победителей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:06
Так и дотянут до ЛЕ...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:06
С победой Валенсию!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:54
это гуд,едем дальше
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