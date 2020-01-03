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«Ливерпуль» уверенно обыграл «Шеффилд Юнайтед»

сегодня, 00:54
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«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ. «Красные» возглавляют турнирную таблицу (58 очков). «Клинки» занимают восьмое место (29 баллов).   

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Шеффилд Юнайтед» 2:0 (1:0)
Голы: Салах 4, Мане 64

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Лаллана 89), Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах (Эллиот 90+2), Фирмино, Мане (Ориги 78)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд (Бешич 79), Флек, Стивенс, МакГолдрик (Шарп 66), Муссе (МакБарни 65)
Главный тренер: Уайлдер Крис.

Напомним, что в предыдущем туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон».

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 03:51
Закономерно, вполне
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 03:36
Словами фанфанчика если поменять серию на бегишку, то получается... бегишка слабая лига, т.к. одна команда оторвалась вперёд на огромное количество очков и нет никакой конкуренции, судьепуль на долгие года обеспечил себе чемпионства, потому что у них всё схвачено в судейском корпусе, чемпионат одной команды.. тьфу.
Фанфанчик, твой выход.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 03:31
Не так уж и уверенно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:58
Кто же их остановит, если даже народные не сладили?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:30
Без варриантов
Hoyar
Hoyar ответил Тага Дага
сегодня в 02:26
Атлетико пройти трудно будет, сейчас главное АПЛ взять.
Hoyar
Hoyar ответил IKER-RAUL
сегодня в 02:24
На тренировке перед матчем травму какую то получил.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:12
пока везет
ОПС
ОПС
сегодня в 02:05
Другого и не ждали.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:02
Клинки хорошее впечатление по сезону и сегодня хорошо играли, не было грубости, успехов им!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:00
Молодцы красные!!! Победа в эконом режиме. Что с Кейта? Когда поправятся Матип, Ловрен, Окс, Фабиньо??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:55
Просто звери...
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил Roman73
сегодня в 01:55
Скучно, господа. Чепуховый Шеффилд против чепухового Ливерпуля. К чёрту это Боксин-Дей, он стал похож на новогодний салат поданный к рождеству. Жирона против Барсы смотрелась интереснее. Ухожу в Ла-лигу. Уровень матча-- Торпедо Кутаиси--Памир Душанбе 1978 год ,первая лига ( чемпионшип СССР ).
Ха. Апл всегда был таким. Странно что только сейчас замечаешь .
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 01:53
Мои поздравления Ливерпулю,действительно на данный момент лучший клуб мира,что тут скажешь. ....до плейоф лиги чемпионов они они вряд ли потеряют очки, потом всё возможно,ну вряд-ли, для меня лично Ливерпуль главный претендент на лигу чемпионов....на Энфилде у них никто не выиграет.
Migelito
Migelito ответил Roman73
сегодня в 01:50
Скучно, господа. Чепуховый Шеффилд против чепухового Ливерпуля. К чёрту это Боксин-Дей, он стал похож на новогодний салат поданный к рождеству. Жирона против Барсы смотрелась интереснее. Ухожу в Ла-лигу. Уровень матча-- Торпедо Кутаиси--Памир Душанбе 1978 год ,первая лига ( чемпионшип СССР ).
Мы от твоего ухода ничего не потеряем)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 01:34
Результат ожидаемый
Roman73
Roman73
сегодня в 01:22
Скучно, господа.
Чепуховый Шеффилд против чепухового Ливерпуля.
К чёрту это Боксин-Дей, он стал похож на новогодний салат поданный к рождеству.
Жирона против Барсы смотрелась интереснее.
Ухожу в Ла-лигу.
Уровень матча--
Торпедо Кутаиси--Памир Душанбе 1978 год ,первая лига ( чемпионшип СССР ).
Hoyar
Hoyar
сегодня в 01:18
С победой, без валидола, на классе, а Шеффилду удачи с другими командами АПЛ, хорошая команда.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Igo0rek
сегодня в 01:17
Хз это же Апл,все возможно.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил W.N.W.A.
сегодня в 01:16
Ну да оставим зебру,без нас на ветках юве максимум 10 коментов набирают.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:16
С победой красных
Igo0rek
Igo0rek ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:15
Шеффилд симпатичная команда должны остаться в Апл
Они как бы в верхней части таблицы. И никаких предпосылок для их вылета нет.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Leha-ha50
сегодня в 01:10
Ну да как будто тренировочный матч сэкономили сил на курятник ,муму ,эвертон.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:07
Разминка удалась!!!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:06
Вахахахахахахахаха
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил W.N.W.A.
сегодня в 01:06
Один обьявился спомнишь овно вот и оно
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:05
2020 год Мане 1 гол Салах 1 гол Дибала нуль Роналду нуль
аххахаа
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:05
Шеффилд симпатичная команда должны остаться в Апл
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:04
Просто порадуемся за команду,оставим хейтерню пусть полыхают.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:03
Надо же сегодня почти без валидола, всех Красных с победой, Шефф Ютд сделал все что возможно, но сейчас они просто слабее Ливерпуля, хотя Уайлдер построил отличную команду, желаю им удачи в дальнейшем.
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