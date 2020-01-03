«Ливерпуль» уверенно обыграл «Шеффилд Юнайтед»

Символическая сборная «Арсенала» всех времен. Заглянем в футбольную историю лондонского клуба «Арсенал», и я представляю

Чалов – запасной вариант для «Челси» ЦСКА невыгодно терять Федора зимой, но и для Лэмпарда это засватанный вариант. О