«Ливерпуль» уверенно обыграл «Шеффилд Юнайтед»

«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ. «Красные» возглавляют турнирную таблицу (58 очков). «Клинки» занимают восьмое место (29 баллов).
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Шеффилд Юнайтед» 2:0 (1:0)
Голы: Салах 4, Мане 64
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Лаллана 89), Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах (Эллиот 90+2), Фирмино, Мане (Ориги 78)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд (Бешич 79), Флек, Стивенс, МакГолдрик (Шарп 66), Муссе (МакБарни 65)
Главный тренер: Уайлдер Крис.
Напомним, что в предыдущем туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон».
Фанфанчик, твой выход.
Фанфанчик, твой выход.
Чепуховый Шеффилд против чепухового Ливерпуля.
К чёрту это Боксин-Дей, он стал похож на новогодний салат поданный к рождеству.
Жирона против Барсы смотрелась интереснее.
Ухожу в Ла-лигу.
Уровень матча--
Торпедо Кутаиси--Памир Душанбе 1978 год ,первая лига ( чемпионшип СССР ).
Чепуховый Шеффилд против чепухового Ливерпуля.
К чёрту это Боксин-Дей, он стал похож на новогодний салат поданный к рождеству.
Жирона против Барсы смотрелась интереснее.
Ухожу в Ла-лигу.
Уровень матча--
Торпедо Кутаиси--Памир Душанбе 1978 год ,первая лига ( чемпионшип СССР ).