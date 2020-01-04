«Севилья» не сумела обыграть «Атлетик» на своем поле

«Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Команда из Андалусии набрала 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетик» занимает седьмое место (29 баллов).
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Атлетик» 1:1 (0:1)
Голы: Нуньес Гестозо 60 (автогол) - Капа 15
«Севилья»: Вацлик, Навас, Карришу (Эскудеро 46), Диего, Кунде, Хордан, Фернандо, Эвер Банега, Окампос, Эль-Хаддади (Васкес 82), Торрес (Де Йонг 46)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Атлетик»: Симон, Альварес, Нуньес Гестозо, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Берчиче, Уильямс (Лопес 73), Кодро (Вильялибре 70)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждения: Карришу 31, Капа 71, Окампос 77, Лопес 84, Нуньес Гестозо 85, Мартинес 87
Напомним, что в прошлом туре «Севилья» победила «Мальорку».