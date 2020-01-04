ГлавнаяНовости

«Севилья» не сумела обыграть «Атлетик» на своем поле

сегодня, 00:57
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Команда из Андалусии набрала 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетик» занимает седьмое место (29 баллов).   

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Атлетик» 1:1 (0:1)
Голы: Нуньес Гестозо 60 (автогол) - Капа 15

«Севилья»: Вацлик, Навас, Карришу (Эскудеро 46), Диего, Кунде, Хордан, Фернандо, Эвер Банега, Окампос, Эль-Хаддади (Васкес 82), Торрес (Де Йонг 46)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Атлетик»: Симон, Альварес, Нуньес Гестозо, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Берчиче, Уильямс (Лопес 73), Кодро (Вильялибре 70)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

Предупреждения: Карришу 31, Капа 71, Окампос 77, Лопес 84, Нуньес Гестозо 85, Мартинес 87

Напомним, что в прошлом туре «Севилья» победила «Мальорку».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» и «Ман Сити» выиграли, «Челси» оступился. Итоги 21-го тура АПЛ
Вчера, 00:59 Комментарии5
«Ливерпуль» уверенно обыграл «Шеффилд Юнайтед»
Вчера, 00:54 Комментарии70
«Арсенал» обыграл МЮ
02 января Комментарии60
Мойес отметил возвращение в «Вест Хэм» разгромной победой
01 января Комментарии5
Дубль Жезуса принес победу «Ман Сити» над «Эвертоном»
01 января Комментарии18
«Тоттенхэм» не смог забить в ворота «Саутгемптона»
01 января Комментарии67
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 01:36
Ну и лапти,капец!
cska plus
cska plus
сегодня в 01:07
Севилья скорее могла бы проиграть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100