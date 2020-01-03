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«Ливерпуль» и «Ман Сити» выиграли, «Челси» оступился. Итоги 21-го тура АПЛ

сегодня, 00:59

Завершились матчи 21-го тура АПЛ

«Брайтон» - «Челси» 1:1 
Голы: Джаханбахш 84 - Аспиликуэта 10 

«Бернли» - «Астон Вилла» 1:2 
Голы: Вуд 80 - Уэсли 27, Грилиш 41 

«Ньюкасл» - «Лестер» 0:3 
Голы: Перес 36, Мэддисон 39, Чудхури 87 

«Уотфорд» - «Вулверхэмптон» 2:1 
Голы: Деулофеу 30, Дюкуре 49 - Нету 60 

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» 1:0 
Гол: Ингс 17 

«Вест Хэм» - «Борнмут» 4:0 
Голы: Нобл 17, Аллер 25, Нобл 35 (пенальти), Фелипе Андерсон 66 

«Манчестер Сити» - «Эвертон» 2:1 
Голы: Габриэл Жезус 51, Габриэл Жезус 58 - Ришарлисон 71 

«Норвич» - «Кристал Пэлас» 1:1 
Голы: Кантвелл 4 - Уикхэм 85 

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 2:0 
Голы: Пепе 8, Папастатопулос 42 

«Ливерпуль» - «Шеффилд Юнайтед» 2:0  
Голы: Салах 4, Мане 64 

Напомним, что в предыдущем туре АПЛ «Арсенал» проиграл «Челси» в лондонском дерби, а «Ливерпуль» и «Ман Сити» одержали домашние победы над соперниками.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:41
Прям как у нас, борьба только за второе место!!!......ну и третье с четвертым!!!
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