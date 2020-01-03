«Ливерпуль» и «Ман Сити» выиграли, «Челси» оступился. Итоги 21-го тура АПЛ

Завершились матчи 21-го тура АПЛ.
«Брайтон» - «Челси» 1:1
Голы: Джаханбахш 84 - Аспиликуэта 10
«Бернли» - «Астон Вилла» 1:2
Голы: Вуд 80 - Уэсли 27, Грилиш 41
«Ньюкасл» - «Лестер» 0:3
Голы: Перес 36, Мэддисон 39, Чудхури 87
«Уотфорд» - «Вулверхэмптон» 2:1
Голы: Деулофеу 30, Дюкуре 49 - Нету 60
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» 1:0
Гол: Ингс 17
«Вест Хэм» - «Борнмут» 4:0
Голы: Нобл 17, Аллер 25, Нобл 35 (пенальти), Фелипе Андерсон 66
«Манчестер Сити» - «Эвертон» 2:1
Голы: Габриэл Жезус 51, Габриэл Жезус 58 - Ришарлисон 71
«Норвич» - «Кристал Пэлас» 1:1
Голы: Кантвелл 4 - Уикхэм 85
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 2:0
Голы: Пепе 8, Папастатопулос 42
«Ливерпуль» - «Шеффилд Юнайтед» 2:0
Голы: Салах 4, Мане 64
Напомним, что в предыдущем туре АПЛ «Арсенал» проиграл «Челси» в лондонском дерби, а «Ливерпуль» и «Ман Сити» одержали домашние победы над соперниками.