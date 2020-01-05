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Симеоне: «Облак спас „Атлетико“, но мы должны были спасти себя ещё раньше»

сегодня, 00:22
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 19-го тура испанской Примеры над «Леванте».

Борьба шла до самого конца матча. Не вышло решить исход игры раньше, хотя были отличные голевые моменты.

Облак спас «Атлетико», но мы должны были спасти себя еще раньше, реализовав свои моменты. Мы считаем Облака лучшим вратарем мира. Он отлично показывает себя в решающие моменты, но в этом случае мы увидели сэйв от игрока, который обеспечивает клубу победы.

Мы должны действовать лучше, иначе будем подвергать себя риску поражения.

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