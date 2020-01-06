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Фонсека: «Мяч не захотел залетать в ворота „Торино“»

сегодня, 08:15
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение римлян во встрече 18-го тура Серии А с «Торино»:

У нас многое получалось на поле и настрой был боевой. Мы нанесли 31 удар в створ, но мяч не захотел влетать в ворота «Торино». Не скажу, что мы провели хороший матч, однако у нас были голевые моменты.

Мы испытывали проблемы при выходе из обороны. Однако за первые 7 минут встречи мы могли забить три раза. Игра бы совершенно изменилась, реализуй мы хотя бы один момент.

Во втором тайме мы стали играть лучше. Но у меня есть ощущение, что даже играя так весь матч, мы бы не смогли забить.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:06
Просто мастерства не хватило.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:22
Фигню рассказывает, наверное заколдовали.
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