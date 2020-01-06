Фонсека: «Мяч не захотел залетать в ворота „Торино“»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение римлян во встрече 18-го тура Серии А с «Торино»:

У нас многое получалось на поле и настрой был боевой. Мы нанесли 31 удар в створ, но мяч не захотел влетать в ворота «Торино». Не скажу, что мы провели хороший матч, однако у нас были голевые моменты.

Мы испытывали проблемы при выходе из обороны. Однако за первые 7 минут встречи мы могли забить три раза. Игра бы совершенно изменилась, реализуй мы хотя бы один момент.

Во втором тайме мы стали играть лучше. Но у меня есть ощущение, что даже играя так весь матч, мы бы не смогли забить.