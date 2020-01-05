Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»

Бывший футболист «Челси» Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца «синих» Романа Абрамовича:

Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран. Я ехал по его северной части. Объезжаю весь остров каждый раз, когда нахожусь в отпуске. Я свернул за угол и чуть было не сбил велосипедиста. Успел среагировать в последний момент, иначе бы убил этого человека. Это был Роман Абрамович. Какова была бы история, если бы я убил Абрамовича. Скучал бы по нему. Он просто катался на велосипеде, пока его яхта была у берега. Он до сих пор не знает, что это был я, кто мог его убить.