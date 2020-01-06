Морено в «Монако» начал с победы

сегодня, 11:50

Постепенно всё больше стран отходят от праздничного перерыва. Включилась и Франция. Но только с кубковых матчей. «Соккер.ру» – о ключевых противостояниях.

Поскольку во Франции по старой доброй традиции, которую периодически пытаются отменить те или иные клубы, существуют два внутренних кубка, для Кубка Франции сделан особый регламент, который позволяет командам элитного дивизиона вступать в бой с 1/32 финала. Традиционно матчи этой стадии открывают новый календарный год, позволяя вкатиться во вторую часть сезона максимально плавно.

Еще одна особенность Кубка Франции, а заодно и схожесть с английским аналогом, это слепой жребий, благодаря которому на ранних стадиях могут встретиться клубы Лиги 1, а команды из низших дивизионов из-за благоприятной жеребьевки способны добираться до высоких стадий. Одним из главных неудачников жеребьевки оказался «Монако», которому сразу в соперники достался «Реймс», опережающий монегасков в турнирной таблице Лиги 1.

Заодно этот матч стал хорошим испытанием для нового главного тренера «Монако» Роберта Морено. Специалист не стал недооценивать Кубок Франции и выставил на эту встречу состав, который можно считать оптимальным. С первых минут на поле вышел и Александр Головин, и все сильнейшие на данный момент. Тем интереснее было взглянуть, что за игру покажет «Монако» после смены главного тренера.

Пусть Морено поработал еще мало, все равно какой-то эффект быть должен. Главный результат заключался, как оказалось, в том, что Кейта Бальде вдруг начал забивать и выходить на поле. То есть в обратном порядке. При Леонарду Жардиме Бальде почти не играл, находясь в состоянии постоянного набора формы. А тут появился с первых минут в нападении в паре с Виссамом Бен-Йеддером. И именно Кейта стал главным героем встречи, а не тот же Виссам, для которого это привычнее в нынешнем сезоне. Бальде помогла его боевитость в штрафной.

Дважды он хорошо поборолся за мяч, дважды забил. Причем второй гол стал не просто победным, а случился в компенсированное время и принес «Монако» путевку в следующий раунд без всякого дополнительного времени и серии пенальти. Где еще не факт, что все сложилось бы в пользу монегасков, потому что качество игры команды Морено оставляло желать лучшего. Словно и не менялся тренер.

«Монако» продолжал играть очень неорганизованно в обороне, из-за чего «Реймс», который славится своей закрытой игрой и малым количеством создаваемых моментов, сумел несколько раз очень опасно угрожать воротам Бенжамина Лекома. Стоит лишь отметить, что было попадание в штангу его ворот, был в конце матча заработан пенальти, но Мусса Думбия загубил шанс, пробив в голкипера с «точки». «Монако» победил, но с очень большими вопросами к содержанию. Потому что снова ошибалась много оборона. Тот же Марипан, чью игру должен был наладить Морено, может быть обвинен в голе, пропущенном монегасками от Диа. У испанского тренера работы еще тьма. Но позитивный исход должен помочь справляться с задачами.

И если у «Монако» тест был такой, какие обычно в Лиге 1 встречаются, то у многих других клубов матчи 1/32 финала оказались легкой прогулкой. Например, ПСЖ разминался на команде из региональной лиги «Лина-Монлери», которую победил со счетом 6:0. Томас Тухель дал оттянуться Эдинсону Кавани, который оформил дубль. Два мяча и на счету Пабло Сарабии. Еще более жестко с чуть более мощным соперником обошелся «Лион».

Он разгромил скромный «Бург-ан-Бресс» со счетом 7:0. Отличились все ведущие игроки атаки лионцев, которые еще остались в строю. В частности, дубль на счету Муссы Дембеле, которого пытаются сманить из «Лиона». После матча Руди Гарсия не забыл напомнить, что никуда клуб его не продаст. Но были на этой стадии и неудачники наподобие «Монако» – соперники из Лиги 1. Это «Ренн» и «Амьен». Им не удалось показать веселого футбола, поэтому встреча завершилась нулевой ничьей, дополнительное время – тоже.

А в серии пенальти сильнее оказались бретонцы. В других противостояниях более элитарные клубы в основном подтверждали свой статус и проходили дальше. Хотя тот же «Марсель» едва не опозорился. Он играл против «Трелиссака» из четвертого дивизиона и умудрился пропустить уже на первой минуте встречи. Казалось бы, что при такой разнице в классе это не должно стать проблемой. Но «Марсель» допустил жуткую недооценку противника, поэтому его хватило только на то, чтобы счет сравнять усилиями Димитри Пайета.

И матч перекочевал в дополнительное время и даже в серию пенальти, где, как известно, все можно считать лотереей. В ней, к счастью Андре Виллаш-Боаша, больше повезло «Марселю», и он пошел дальше, но оставил еще более неприятный осадок своей игрой, чем «Монако». А главным же неудачником этой стадии Кубка Франции стала «Тулуза». Она и в чемпионате страны барахтается в зоне вылета, имея чудовищные показатели в атаке и обороне.

За зимний перерыв Антуан Комбуарэ команду не починил. «Тулуза» умудрилась проиграть любительскому клубу «Сен-Приве Сен-Илер». Решающий мяч был пропущен на последних минутах игры. И он оказался решающим в том числе для главного тренера «Тулузы», который был уволен. А взбешенный президент клуба Оливье Садран обратился к игрокам:

Я не отпущу вас, если мы вылетим в Лигу 2. У меня есть финансовые возможности, чтобы удержать вас. Вы поможете клубу вернуться, вы все умрете с клубом.

Так что даже на своих самых ранних стадиях Кубок Франции способен создавать драмы и давать пищу для размышлений.