Нюбель лишён капитанской повязки в «Шальке» после соглашения с «Баварией»

сегодня, 17:09

Голкипер «Шальке-04» больше не будет капитаном команды после подписания соглашения с «Баварией». 23-летний немецкий вратарь заключил с мюнхенцами контракт сроком на 5 лет и присоединится к команде летом, когда получит статус свободного агента. Главный тренер «кобальтовых» Давид Вагнер прокомментировал решение:

По взаимному согласию мы решили, что Алекс больше не будет исполнять роль капитана.

Новым капитаном «Шальке» будет полузащитник Омар Маскарель.

В текущем сезоне сыграл в 17 матчах в составе «Шальке», из которых 5 отстоял на ноль.