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Нюбель лишён капитанской повязки в «Шальке» после соглашения с «Баварией»

сегодня, 17:09

Голкипер «Шальке-04» Александер Нюбель больше не будет капитаном команды после подписания соглашения с «Баварией». 23-летний немецкий вратарь заключил с мюнхенцами контракт сроком на 5 лет и присоединится к команде летом, когда получит статус свободного агента. Главный тренер «кобальтовых» Давид Вагнер прокомментировал решение:

По взаимному согласию мы решили, что Алекс больше не будет исполнять роль капитана.

Новым капитаном «Шальке» будет полузащитник Омар Маскарель.

В текущем сезоне сыграл в 17 матчах в составе «Шальке», из которых 5 отстоял на ноль.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:51
Иуде то что до этой тряпки) Будучи в команде её не ценил, а теперь тем более) Отстранить от тренировок до конца года)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:50
Вратарю уже всё равно - он в Баварии!
Levadia
Levadia
сегодня в 17:44
На лавку,в качестве премии!
Ну а Шуберта в раму.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
сегодня в 17:36
И не выпускать его на поле больше, предатель
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