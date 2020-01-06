Лаллана: «молодые игроки „Ливерпуля“ прекрасно проявили себя»

Полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал победу «красных» над «Эвертоном» в игре 3-го раунда Кубка Англии:

Это прекрасно, но мы ожидали победы. Говорили перед матчем, что независимо от состава, мы выступаем дома и рассчитываем на победу.

Важно, что вышли с таким менталитетом, потому что это «Энфилд». Молодые футболисты каждый день тренируются с опытными игроками, поэтому уровень всей команды так высок.

Молодежь прекрасно проявила себя. Это заслуга тренера, ведь он поверил в них. Для меня нет ничего удивительного в том, что мы показали такую игру и одержали победу.