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Лаллана: «молодые игроки „Ливерпуля“ прекрасно проявили себя»

сегодня, 16:43
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал победу «красных» над «Эвертоном» в игре 3-го раунда Кубка Англии:

Это прекрасно, но мы ожидали победы. Говорили перед матчем, что независимо от состава, мы выступаем дома и рассчитываем на победу.

Важно, что вышли с таким менталитетом, потому что это «Энфилд». Молодые футболисты каждый день тренируются с опытными игроками, поэтому уровень всей команды так высок.

Молодежь прекрасно проявила себя. Это заслуга тренера, ведь он поверил в них. Для меня нет ничего удивительного в том, что мы показали такую игру и одержали победу.

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волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:46
Лаллана-Лаллана мама ....у Широкова Романа)
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