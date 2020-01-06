Флик: «Не могу представить уход Боатенга из „Баварии“»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о вероятном трансфере защитника мюнхенцев Джерома Боатенга в «Арсенал»:
Джером - футболист «Баварии». Я не беспокоюсь из-за слухов.
Он вернулся к тренировкам хорошо подготовленным. Во время отпуска Боатенг дополнительно поработал.
Я не буду волноваться о мыслях, покинет ли он «Баварию» или нет. Мы постоянно общаемся, но Джером ничего не говорил на эту тему. Прямо сейчас я не могу представить трансфер Боатенга в другой клуб.
а нам ещё предстоит тяжелый второй круг в Бундеслиге и матчи в ЛЧ
а нам ещё предстоит тяжелый второй круг в Бундеслиге и матчи в ЛЧ