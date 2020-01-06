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Флик: «Не могу представить уход Боатенга из „Баварии“»

сегодня, 14:31

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о вероятном трансфере защитника мюнхенцев Джерома Боатенга в «Арсенал»:

Джером - футболист «Баварии». Я не беспокоюсь из-за слухов.

Он вернулся к тренировкам хорошо подготовленным. Во время отпуска Боатенг дополнительно поработал.

Я не буду волноваться о мыслях, покинет ли он «Баварию» или нет. Мы постоянно общаемся, но Джером ничего не говорил на эту тему. Прямо сейчас я не могу представить трансфер Боатенга в другой клуб.

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MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 15:40
Слабо у человека с воображением
ColdSun1995
ColdSun1995
сегодня в 14:37
минимум до лета отпускать нельзя, у нас вообще глубины состава нету в обороне, пока Зюле с Эрнандесом в лазарете.
а нам ещё предстоит тяжелый второй круг в Бундеслиге и матчи в ЛЧ
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