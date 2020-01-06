Сульшер: «Лингарда редко видно в соцсетях, потому что он усердно работает»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о хавбеке «красных дьяволов» Джесси Лингарде:
У Джесси бывают и взлеты, и падения. Игры против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» доказали, что он может быть важным футболистом для нас.
Хотим, чтобы он снова начал забивать и отдавать голевые передачи. Он пробегает больше всех на поле. Лингард очень хорош в прессинге.
Вы сейчас не видите его так часто в социальных сетях, как раньше, потому что он работает, не поднимая головы. Знаю его много лет. Он возвращается на уровень того Джесси, который был раньше.
Ранее Сульшер прокомментировал предстоящую игру полуфинала Кубка Лиги против «Манчестер Сити».