Сульшер: «Лингарда редко видно в соцсетях, потому что он усердно работает»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о хавбеке «красных дьяволов» :

У Джесси бывают и взлеты, и падения. Игры против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» доказали, что он может быть важным футболистом для нас.

Хотим, чтобы он снова начал забивать и отдавать голевые передачи. Он пробегает больше всех на поле. Лингард очень хорош в прессинге.

Вы сейчас не видите его так часто в социальных сетях, как раньше, потому что он работает, не поднимая головы. Знаю его много лет. Он возвращается на уровень того Джесси, который был раньше.