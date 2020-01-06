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Нойер: «Переход Нюбеля не влияет на возможное продление моего контракта»

сегодня, 15:34

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о переходе вратаря «Шальке» Александера Нюбеля в мюнхенский клуб:

Это решение клуба с перспективой на несколько лет. Он является очень хорошим голкипером. Однако в «Баварии» тоже собраны отличные вратари. Например, Свен Ульрайх проделал блестящую работу, пока заменял меня. Александер Нюбель - хороший голкипер на будущее.

Переход Нюбеля не имеет значения для моего решения о продлении контракта с клубом.

Я профессионал. Хочу всегда играть. Решение о том, кто будет выходить на поле, принимаю не я, а тренер. В будущем это всегда будет так.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:54
Вот это как раз его и очень беспокоит.
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