«Рома» на своём поле неожиданно проиграла «Торино»

В матче 18-го тура Серии А «Рома» на своем поле проиграла «Торино».
Римляне остаются на 4-й позиции (35 очков), туринцы поднимаются на девятую строчку (24 очка).
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Торино» 0:2 (0:1)
Голы: Белотти 45+2, Белотти 86 (пенальти)
«Рома»: Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету (Мхитарян 63), Дзаньоло (Юндер 88), Пеллегрини, Перотти (Калинич 73), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Джиджи, Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна (Диего Лаксальт 89), Верди (Мейте 71), Беренгер, Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
Предупреждения: Иццо 15, Верди 20, Диавара 28, Верету 45, Коларов 55, Манчини 64, Флоренци 77
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