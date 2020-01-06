ГлавнаяНовости

«Рома» на своём поле неожиданно проиграла «Торино»

сегодня, 00:43
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

В матче 18-го тура Серии А «Рома» на своем поле проиграла «Торино».

Римляне остаются на 4-й позиции (35 очков), туринцы поднимаются на девятую строчку (24 очка).

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Торино» 0:2 (0:1)
Голы: Белотти 45+2, Белотти 86 (пенальти)

«Рома»: Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету (Мхитарян 63), Дзаньоло (Юндер 88), Пеллегрини, Перотти (Калинич 73), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Джиджи, Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна (Диего Лаксальт 89), Верди (Мейте 71), Беренгер, Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

Предупреждения: Иццо 15, Верди 20, Диавара 28, Верету 45, Коларов 55, Манчини 64, Флоренци 77

Ранее «Лацио» одолел «Брешию».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барса» теряет очки, «Атлетико» снова в топ-3. Итоги 19-го тура Примеры
Сегодня, 00:55 Комментарии1
«Порту» одержал гостевую победу над «Спортингом»
Вчера, 22:34 Комментарии5
«Олимпиакос» оказался сильнее «Панатинаикоса» в афинском дерби
Вчера, 22:26 Комментарии2
«Ливерпуль» выбил «Эвертон» из Кубка Англии
Вчера, 20:53 Комментарии53
«Челси» уверенно прошёл «Ноттингем Форест» в Кубке Англии
Вчера, 18:58 Комментарии6
«Тоттенхэм» и «Мидлсбро» не выявили победителя в матче Кубка Англии
Вчера, 18:54 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:48
падение Рима
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 01:45
Нежданчик
Авербуx
Авербуx
сегодня в 00:54
Им полезно
drug01
drug01
сегодня в 00:47
Видно хорошо отметили Новый год!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100