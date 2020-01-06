«Ювентус» одолел «Кальяри» благодаря хет-трику Роналду

10 худших тренеров десятилетия в АПЛ. Версия FourFourTwo Не все на «Соккер.ру» согласились с рейтингом лучших тренеров десятилетия от

Нечего терять, кроме денег. Решайся, Федор У Смолова были шансы уехать в Европу, но всегда находились отговорки. «Соккер.ру