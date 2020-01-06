«Ювентус» одолел «Кальяри» благодаря хет-трику Роналду

«Ювентус» в матче 18-го тура Серии А разгромил «Кальяри». Туринцы (45 очков) находятся на первом месте в таблице, «островитяне» (29 баллов) - шестые.
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - «Кальяри» 4:0 (0:0)
Голы: Криштиану Роналду 49, Криштиану Роналду 67 (пенальти), Игуаин 81, Криштиану Роналду 82
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Демирал, Бонуччи, Сандро, Рабьо, Пьянич, Матюиди (Джан 83), Рэмзи (Дуглас Коста 80), Дибала (Игуаин 70), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе (Фараго 61), Валукиевич, Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива Хименес 85), Рог, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри 80)
Главный тренер: Маран Роландо.
Предупреждения: Рабьо 41, Жоао Педро 48
Судья: Джакомелли Пьеро.
Ранее «Фиорентина» упустила победу над «Болоньей».
С победой Юве.
С победой Юве.
Игра Юве понравилась, хоть Кальяри и не уровень Юве. Судья лишил Роналду первого покера в Серии А! Чистый пенальти не назначил. Зачем ВАР нужен?
Игра Юве понравилась, хоть Кальяри и не уровень Юве. Судья лишил Роналду первого покера в Серии А! Чистый пенальти не назначил. Зачем ВАР нужен?