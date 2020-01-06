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«Ювентус» одолел «Кальяри» благодаря хет-трику Роналду

сегодня, 18:51
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Ювентус» в матче 18-го тура Серии А разгромил «Кальяри». Туринцы (45 очков) находятся на первом месте в таблице, «островитяне» (29 баллов) - шестые.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Кальяри» 4:0 (0:0)
Голы: Криштиану Роналду 49, Криштиану Роналду 67 (пенальти), Игуаин 81, Криштиану Роналду 82

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Демирал, Бонуччи, Сандро, Рабьо, Пьянич, Матюиди (Джан 83), Рэмзи (Дуглас Коста 80), Дибала (Игуаин 70), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе (Фараго 61), Валукиевич, Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива Хименес 85), Рог, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри 80)
Главный тренер: Маран Роландо.

Предупреждения: Рабьо 41, Жоао Педро 48

Судья: Джакомелли Пьеро.

Ранее «Фиорентина» упустила победу над «Болоньей».

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 18:57
Коста конечно жадина та еще.

С победой Юве.
cska plus
cska plus
сегодня в 18:57
Рон не велик а величайщий, гном отдыхает.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:56
Роналду - красавец.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 18:56
Норм) Кальяри это не Осасуна и не Гранада)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:55
Второй тайм смотрел с 1-0.
Игра Юве понравилась, хоть Кальяри и не уровень Юве. Судья лишил Роналду первого покера в Серии А! Чистый пенальти не назначил. Зачем ВАР нужен?
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 18:53
Сразу заиграли, лишь бы не подписывать Пепку.
Action
Action
сегодня в 18:52
Хороший матч, ждем победы Наполи сегодня
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 18:51
я тут посижу рядом с горящими гномоглорами, погреюсь
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