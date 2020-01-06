«Фиорентина» упустила победу над «Болоньей» в первом матчи Якини

сегодня, 16:24

«Фиорентина» сыграла вничью в выездном матче 18-го тура Серии А с «Болоньей». «Фиалки» (18 очков) находятся на пятнадцатом месте в турнирной таблице, «красно-синие» (23 балла) - десятые.

Болонья, стадион Ренато ДальАра

«Болонья» - «Фиорентина» 1:1 (0:1)

Голы: Орсолини 90+4 - Бенасси 27

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил (Ольсен 76), Поли (Сантандер 58), Медель (Сванберг 83), Орсолини, Сориано, Сансоне, Паласио

Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли (Чеккерини 90), Дальберт (Венути 82), Влахович (Боатенг 67), Кьеза

Главный тренер: Якини Джузеппе.

Предупреждения: Миленкович 38, Медель 40, Поль Лирола 45+1, Касерес 54, Пульгар 69, Бани 77

Судья: Валери Паоло.

Напомним, что это была первая встреча для нового главного тренера «Фиорентины» Джузеппе Якини.