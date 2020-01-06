«Фиорентина» упустила победу над «Болоньей» в первом матчи Якини

«Фиорентина» сыграла вничью в выездном матче 18-го тура Серии А с «Болоньей». «Фиалки» (18 очков) находятся на пятнадцатом месте в турнирной таблице, «красно-синие» (23 балла) - десятые.
Болонья, стадион Ренато ДальАра
«Болонья» - «Фиорентина» 1:1 (0:1)
Голы: Орсолини 90+4 - Бенасси 27
«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил (Ольсен 76), Поли (Сантандер 58), Медель (Сванберг 83), Орсолини, Сориано, Сансоне, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли (Чеккерини 90), Дальберт (Венути 82), Влахович (Боатенг 67), Кьеза
Главный тренер: Якини Джузеппе.
Предупреждения: Миленкович 38, Медель 40, Поль Лирола 45+1, Касерес 54, Пульгар 69, Бани 77
Судья: Валери Паоло.
Напомним, что это была первая встреча для нового главного тренера «Фиорентины» Джузеппе Якини.