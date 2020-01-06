ГлавнаяНовости

«Фиорентина» упустила победу над «Болоньей» в первом матчи Якини

сегодня, 16:24
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Фиорентина» сыграла вничью в выездном матче 18-го тура Серии А с «Болоньей». «Фиалки» (18 очков) находятся на пятнадцатом месте в турнирной таблице, «красно-синие» (23 балла) - десятые.

Болонья, стадион Ренато ДальАра

«Болонья» - «Фиорентина» 1:1 (0:1)
Голы: Орсолини 90+4 - Бенасси 27

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил (Ольсен 76), Поли (Сантандер 58), Медель (Сванберг 83), Орсолини, Сориано, Сансоне, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли (Чеккерини 90), Дальберт (Венути 82), Влахович (Боатенг 67), Кьеза
Главный тренер: Якини Джузеппе.

Предупреждения: Миленкович 38, Медель 40, Поль Лирола 45+1, Касерес 54, Пульгар 69, Бани 77

Судья: Валери Паоло.

Напомним, что это была первая встреча для нового главного тренера «Фиорентины» Джузеппе Якини.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барса» теряет очки, «Атлетико» снова в топ-3. Итоги 19-го тура Примеры
Сегодня, 00:55 Комментарии3
«Рома» на своём поле неожиданно проиграла «Торино»
Сегодня, 00:43 Комментарии28
«Порту» одержал гостевую победу над «Спортингом»
Вчера, 22:34 Комментарии14
«Олимпиакос» оказался сильнее «Панатинаикоса» в афинском дерби
Вчера, 22:26 Комментарии4
«Ливерпуль» выбил «Эвертон» из Кубка Англии
Вчера, 20:53 Комментарии65
«Челси» уверенно прошёл «Ноттингем Форест» в Кубке Англии
Вчера, 18:58 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
holms918
holms918
сегодня в 17:11
Не удержали.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:53
Фаворитом то была Болонья.
VIPded
VIPded
сегодня в 16:47
Ну, для выезда и это нормально.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:39
Это нормально!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100