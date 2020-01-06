«Барса» теряет очки, «Атлетико» снова в топ-3. Итоги 19-го тура Примеры

Завершились все матчи 19-го тура испанской Примеры.
«Эспаньол» - «Барселона» 2:2 (1:0)
Голы: Давид Лопес 23, Ву 88 - Суарес 50, Видаль 59
«Хетафе» - «Реал» 0:3 (0:1)
Голы: Сория 34 (автогол), Варан 53, Модрич 90+6
«Атлетико» - «Леванте» 2:1 (2:1)
Голы: Корреа 13, Фелипе 18 - Марти 16
«Севилья» - «Атлетик» 1:1 (0:1)
Голы:Нуньес Гестозо 60 (автогол) - Капа 15
«Реал Сосьедад» - «Вильярреал» 1:2 (1:0)
Голы:Виллиан Жозе 22 - Тригерос 58 (пенальти), Касорла 72
«Валенсия» - «Эйбар» - 1:0 (1:0)
Гол:Гомес 27
«Гранада» - «Мальорка» - 1:0 (1:0)
Гол:Монторо 24
«Алавес» - «Бетис» 1:1 (1:0)
Голы: Видаль 14 - Эмерсон 55 Нереализованный пенальти: - Хоакин 45+3
«Вальядолид» - «Леганес» 2:2 (1:2)
Голы: Унал 8, Унал 79 - Брейтуэйт 4, Роке Меса 13
«Сельта» - «Осасуна» 1:1 (0:0)
Голы: Мина 75 - Авила 83
Ознакомиться с результатами прошлого тура Примеры можно по ссылке.