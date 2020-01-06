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«Аталанта» не оставила живого места от «Пармы»

сегодня, 18:48
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)5 : 0Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

«Аталанта» разгромила «Парму» во встрече 18-го тура Серии А. Клуб из Бергамо (34 очка) находится на пятом месте в турнирной таблице, «крестоносцы» (25 баллов) - седьмые.

Бергамо, стадион Атлети Адзурри

«Аталанта» - «Парма» 5:0 (3:0)
Голы: Гомес 11, Фройлер 34, Госенс 43, Иличич 60, Иличич 71

«Аталанта»: Спортиелло, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес (Малиновский 78), Иличич (Траоре 84), Муриэль (Сапата 72)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Парма»: Сепе, Дармиан, Якопони, Алвеш, Пеццелла, Грасси (Бругман 78), Эрнани, Барилла, Спрокати (Инглезе 46), Кулушевски, Куцка (Лорини 67)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

Предупреждения: Барилла 8, Пеццелла 27, Гомес 29, Куцка 57, Фройлер 70, Эрнани 71

Судья: Паскуа Фабрицио.

Ранее «Рома» неожиданно проиграла «Торино».

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:54
Опять хотят в Лигу Чемпионов пробиться.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 18:49
Красава Аталанта!
Наравне с Лацио играют в самый интересный футбол в Италии!
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