«Аталанта» не оставила живого места от «Пармы»

«Аталанта» разгромила «Парму» во встрече 18-го тура Серии А. Клуб из Бергамо (34 очка) находится на пятом месте в турнирной таблице, «крестоносцы» (25 баллов) - седьмые.
Бергамо, стадион Атлети Адзурри
«Аталанта» - «Парма» 5:0 (3:0)
Голы: Гомес 11, Фройлер 34, Госенс 43, Иличич 60, Иличич 71
«Аталанта»: Спортиелло, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес (Малиновский 78), Иличич (Траоре 84), Муриэль (Сапата 72)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Парма»: Сепе, Дармиан, Якопони, Алвеш, Пеццелла, Грасси (Бругман 78), Эрнани, Барилла, Спрокати (Инглезе 46), Кулушевски, Куцка (Лорини 67)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
Предупреждения: Барилла 8, Пеццелла 27, Гомес 29, Куцка 57, Фройлер 70, Эрнани 71
Судья: Паскуа Фабрицио.
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