«Порту» одержал гостевую победу над «Спортингом»

«Порту» обыграл «Спортинг» во встрече 15-го тура чемпионата Португалии. «Драконы» (38 очков) находятся на втором месте в таблице, «львы» (26 баллов) - третьи.
Лиссабон, стадион Жозе Алваладе
«Спортинг» - «Порту» 1:2 (1:1)
Голы: Акунья 44 - Марега 6, Тикиньо 73
«Спортинг»: Луиш Максимилиану, Ристовски (Рафаэл Камашу 81), Коатес, Матье, Акунья, Бруну Фернандеш, Думбия (Гонсало Плата 80), Вендел, Боласи (Хесе 87), Луис Феллипе, Вьетто
Главный тренер: Ферро Эмануэль.
«Порту»: Маркесин, Хесус Корона, Пепе (Мбемба 24), Маркано , Теллес, Данилу, Урибе, Отавиньо (Оливейра 87), Накадзима (Диас Маруланда 66), Марега, Тикиньо
Главный тренер: Консейсау Сержиу.
Предупреждения: Урибе 17, Акунья 22, Теллес 29, Бруну Фернандеш 36, Маркано 68, Думбия 71, Тикиньо 74, Вендел 78, Отавиньо 81, Хесе 90+4
В 1/16 финала Лиги Европы «Порту» сыграет с «Байером», а «Спортинг» встретится с «Истанбулом».