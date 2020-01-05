«Порту» одержал гостевую победу над «Спортингом»

сегодня, 22:34

«Порту» обыграл «Спортинг» во встрече 15-го тура чемпионата Португалии. «Драконы» (38 очков) находятся на втором месте в таблице, «львы» (26 баллов) - третьи.

Лиссабон, стадион Жозе Алваладе

«Спортинг» - «Порту» 1:2 (1:1)

Голы: Акунья 44 - Марега 6, Тикиньо 73

«Спортинг»: Луиш Максимилиану, Ристовски (Рафаэл Камашу 81), Коатес, Матье, Акунья, Бруну Фернандеш, Думбия (Гонсало Плата 80), Вендел, Боласи (Хесе 87), Луис Феллипе, Вьетто

Главный тренер: Ферро Эмануэль.

«Порту»: Маркесин, Хесус Корона, Пепе (Мбемба 24), Маркано , Теллес, Данилу, Урибе, Отавиньо (Оливейра 87), Накадзима (Диас Маруланда 66), Марега, Тикиньо

Главный тренер: Консейсау Сержиу.

Предупреждения: Урибе 17, Акунья 22, Теллес 29, Бруну Фернандеш 36, Маркано 68, Думбия 71, Тикиньо 74, Вендел 78, Отавиньо 81, Хесе 90+4

В 1/16 финала Лиги Европы «Порту» сыграет с «Байером», а «Спортинг» встретится с «Истанбулом».