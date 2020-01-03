«Ростов»-2020. Распродажа или мечты о Лиге чемпионов

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» не сомневается, что если зимой получится удержать лидеров, то повоюют за второе место.

Уже 15 марта будет понятно, останется ли «Ростов» в борьбе за призовые места в чемпионате. Успеют сыграть в гостях против «Ахмата», а потом дома примут московских гостей – ЦСКА и «Локомотив».

Обозначить претензии на второе место в таких играх просто, как и потерять шансы, показав, что зимняя пауза сделала вчерашнего середняка слабее. И тут многое зависит от кадровой политики клуба, который нуждается в деньгах, но не хочет терять лидеров.

Когда говорим о Козлове, Еременко, Ионове или Песьякове, то понятно, что за ними вряд ли очередь – уже немолодые. Зато все, кроме вратаря Сергея – основные. Ионов еще и весьма результативный – 5 голов и 7 ассистов, а Еременко – важный.

А вот Глебов в 20 лет может понадобиться клубам, у которых будут проблемы с новым лимитом – парочка таких имеется, и точно забрасывали удочки, чтобы взять Данила к себе на скамейку. Похожая история с Саплиновым.

Сырые, но интересные, как шведский бек Хаджикадунич. Но после ухода капитана «Ростова» Сигурдссона весной Карпин может доверять именно Деннису в паре с Чистяковым. В результате получат ввязку рослых защитников. Вот только где тут ведущий игрок?

Решение Рагнара покинуть «Ростов» досрочно и уехать, судя по всему, в один из турецких клубов, бьет по перспективам команды Карпина? Сложный вопрос, ведь даже с исландцем в обороне порой откровенно чудили. Опытный вожак в центр обороны точно не помешает, или хотя бы качественный резервист.

Возрастает вес Чистякова – сенсации первой части сезона. Очевидно, что в условиях лимита и травмы Мамманы за ним уже пришел «Зенит» – не нужны никакие инсайды, сразу понятно, кто Дмитрия может завербовать. Тем более вспомните, сколько лет Ивановичу. Если Бано уйдет, то чемпионам нужен не один Круговой – загодя забрали парня из «Уфы».

Между «Зенитом» и «Ростовом» есть рабочие отношения – Чернова и Бабурина отдали, а чуть раньше переманили к себе многих из команды Бердыева. Не удивит, если список пополнится. Сейчас часто говорят о предложениях по Шомуродову из Германии или Англии – узбекский форвард показал класс во второй половине прошлого года, но если вдруг Азмун уйдет в АПЛ , то не забывайте и о «Зените».

В атакующем звене «Ростова» тоже будут перестроения. Нужно понять, где сыграет Мамаев? Скорее всего, экс-хавбек «Краснодара» так и останется главным усилением команды в зимнюю паузу, и поскольку может закрыть несколько позиций – его приход является плюсом. Как и сыгранность Байрамяна, Ионова и Шомуродова.

Узбеку, если останется, создадут новые шансы, забьет свежие мячи и получит жирное приглашение, от которого «Ростов» не откажется. Шомуродов – прекрасный молодой форвард, но не стоит поспешно с ним прощаться, как и с Норманном. Кстати, если говорить о таком субъективном, но обычно понятном «футбольном классе», то 23-летний Матиас кажется вторым игроком «Ростова» после Еременко по уровню.

У норвежца колоссальный потенциал, рабочая лошадка, которую нужно научить смелее брыкаться. Иногда Норманн слишком формально подходит к работе. Но говорят, что даже Сульшер просил скаутов оценить соотечественника. Однако для перехода на самый высокий уровень Норманну нужно быть злее в игровых эпизодах. Не буквально, как Гацкан – один из лидеров по количеству удалений в ведущих европейских лигах за декаду, а просто агрессивным в опорной зоне.

Норманн и Шомуродов могут вдвоем уйти, оплатив «Ростову» год безбедной жизни, однако лучше пусть сделают это после завершения сезона. Не хочется, чтобы такой интересный коллектив, где все одинаково важны, развалился зимой. Сигурдссон ушел – сам захотел. Есть ряд легионеров, с которыми можно расстаться сейчас – Вилюш, Сигурдарсон, Салетрос и Кьяртанссон. Но южанам остро не хватало глубины состава, поэтому рядом с потерями нужны подписания.

Можно подумать об арендах, ведь селекционеры у команды хорошие. У Карпина тоже объективно есть трансферная интуиция – просто гляньте, какие смешные деньги «Ростов» платит за новичков в последние годы, и каких в итоге успешных мастеров получает. Понятно, что целью должна стать невероятно надежная оборона – пропущенных мячей много, атака не всегда может компенсировать грубые ошибки. Персонально центральные защитники и Бабурин играли хорошо, поэтому тут скорее вопрос тактики.

Также отношения Чернова и Козлова к защитным обязанностям, и вовлечения немолодых Попова и Еременко в защитную фазу игры. «Ростов», если оценивать все 19 туров в целом, показал, пожалуй, самый понятный и современный футбол из всех в РПЛ – потому клуб без дикого бюджета и ушел на зиму в первой тройке, набрав по очкам наравне с ЦСКА и «Локомотивом». Но с этими соперниками играть в первых матчах нового года.

Карпину некогда расслабляться. Зимой нужно не просто подумать, как усилить состав – возможно, стоит поискать правого латераля мечты, а еще – центрального защитника с большим опытом, но и никого ключевого не потерять. Финансово «Ростову», наверное, выгодно отпустить Шомуродова и Норманна прямо сейчас – покупатели найдутся, и тогда проблем с зарплатами точно не будет.

Но эффект от продажи будет выше, если Элдор и Матиас уйдут после того, как южане сенсационно завоюют прямую путевку в Лигу чемпионов, утерев нос «Краснодару», «Локомотиву», ЦСКА и продемонстрировав, что победа 4:1 над «Спартаком» – закономерное доказательство разницы в готовности коллективов Тедеско и Карпина. Валерий Георгиевич создал играющую команду, нужно рисковать весной и пытаться сделать то, что получилось у Бердыева.

Впрочем, времена немного другие, не исключено, что судейство в решающих играх «Ростова» вас еще возмутит. Также понятно, что за лидерами команды Карпина могут прийти не только зарубежные клубы, но «Зенит», «Краснодар» или команды из Москвы. Опасностей много, интриг – полно, но морально «Ростову» должно быть легче всех. Прямая путевка в ЛЕ будет отличным достижением – там тоже можно собрать премиальные от УЕФА , а заход в ЛЧ станет великолепным итогом сезона, особенно если речь о втором месте.

Думать о неудаче не стоит, пусть обыденные фавориты переживают. «Ростов» в самой выигрышной позиции. От них никто ничего не требует. Накануне нового года, как говорят, выплатили долги по зарплате. И хотя публичным выступлением клуб разозлил парочку местных царьков, общественное мнение пока защищает. Болельщикам нравится, что команда играющая, не закрытая, яркая, результативная.