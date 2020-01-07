Наингголан: «Мы не можем позволить себе ошибиться в матче с „Миланом“»

Полузащитник «Кальяри» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Милана» в Серии А.

Это игра, в которой мы не можем позволить себе ошибиться. Мы не можем позволить себе дать великому «Милану» какие-либо возможности. Должны посмотреть, что мы сделали в течение всего сезона. Мы расстроены после проигрыша в последних трех матчах, несмотря на то, что создавали голевые моменты.

Нам надо упорно работать и думать о следующем матче, размышлять и сосредоточиться на устранении ошибок. Мы должны смотреть вперед и совершенствоваться. У нас есть 29 очков, это отличный результат.