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Наингголан: «Мы не можем позволить себе ошибиться в матче с „Миланом“»

сегодня, 11:05
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан11.01.2020 в 17:00 Не начался

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Милана» в Серии А.

Это игра, в которой мы не можем позволить себе ошибиться. Мы не можем позволить себе дать великому «Милану» какие-либо возможности. Должны посмотреть, что мы сделали в течение всего сезона. Мы расстроены после проигрыша в последних трех матчах, несмотря на то, что создавали голевые моменты.

Нам надо упорно работать и думать о следующем матче, размышлять и сосредоточиться на устранении ошибок. Мы должны смотреть вперед и совершенствоваться. У нас есть 29 очков, это отличный результат.

На данный момент «Кальяри» занимает шестую строчку в таблице Серии А. В прошлом туре сардинцы с разгромом уступили «Ювентусу». 

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
сегодня в 11:28
Так не ошибайтесь.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответил galem72
сегодня в 11:23
"...нападающий Кальяри Раджа Наингголан..." Можно поинтересоваться, когда это Раджа стал нападающим? ))
Поправили, спасибо!
galem72
galem72
сегодня в 11:20
"...нападающий Кальяри Раджа Наингголан..."

Можно поинтересоваться, когда это Раджа стал нападающим? ))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:11
Сказал и забыл.
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