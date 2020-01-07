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Обамеянг: «Я – капитан „Арсенала“, люблю его, и хочу вернуть на вершину»

сегодня, 10:25

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал информацию о своём возможном уходе из клуба.

Хотел бы прокомментировать некоторые слухи, которые ходят обо мне в прессе. Люди любят придумывать истории, но им стоит обратить внимание на то, что происходит на поле. Они слишком много болтают, и это сводит меня с ума! Я являюсь капитаном «Арсенала» и люблю этот клуб. Я предан ему и отчаянно хочу вернуть его на вершину, где ему самое место.

По слухам, на игрока претендуют «Реал» и «Барселона». 

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