Обамеянг: «Я – капитан „Арсенала“, люблю его, и хочу вернуть на вершину»

Нападающий «Арсенала» прокомментировал информацию о своём возможном уходе из клуба.

Хотел бы прокомментировать некоторые слухи, которые ходят обо мне в прессе. Люди любят придумывать истории, но им стоит обратить внимание на то, что происходит на поле. Они слишком много болтают, и это сводит меня с ума! Я являюсь капитаном «Арсенала» и люблю этот клуб. Я предан ему и отчаянно хочу вернуть его на вершину, где ему самое место.