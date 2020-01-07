Абрамович потратил на увольнение тренеров в «Челси» почти 100 млн фунтов

сегодня, 15:05

Стали известны некоторые финансовые подробности пребывания Романа Абрамовича во главе «Челси».

Сообщается, что лондонский клуб заплатил 26.6 млн фунтов уволенному с поста главного тренера Антонио Конте и его тренерскому штабу. В общей сложности «Челси» с 2004 года заплатил за неустойку при увольнении наставников 90 млн фунтов.

Убыток за прошлый сезон составляет 96.6 млн фунтов, всего было потрачено 247 млн.