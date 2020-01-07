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Абрамович потратил на увольнение тренеров в «Челси» почти 100 млн фунтов

сегодня, 15:05

Стали известны некоторые финансовые подробности пребывания Романа Абрамовича во главе «Челси». 

Сообщается, что лондонский клуб заплатил 26.6 млн фунтов уволенному с поста главного тренера Антонио Конте и его тренерскому штабу. В общей сложности «Челси» с 2004 года заплатил за неустойку при увольнении наставников 90 млн фунтов.

Убыток за прошлый сезон составляет 96.6 млн фунтов, всего было потрачено 247 млн. 

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Faustello
Faustello
сегодня в 15:49
Рома! Уволь меня разок!!!
Strikers188
Strikers188
сегодня в 15:22
Ничего страшного.
Российские бабушки готовы и дальше инвестировать в тренеров Челси!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 15:13
а лидер по заработкам при увольнении вероятнее всего переводчик
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