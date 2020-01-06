Самые подорожавшие игроки в мире за 2019 год

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«Соккер.ру» называет имена футболистов, которые по-футбольному выросли в 2019 году и добились наибольшего прогресса в денежном эквиваленте. О, вы их знаете! Почти всех.

11 лучших футболистов планеты по абсолютному приросту стоимости за 2019 год

№ Футболист Клуб* Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (млн евро) 1 Лаутаро Мартинес «Интер» Аргентина 22 80 +50 2-3 Эрлинг Холанд «Зальцбург» Норвегия 19 45 +40 2-3 Ансу Фати «Барселона» Испания 17 40 +40 4 Мартин Эдегор «Витесс»/«Реал Сосьедад» Норвегия 21 50 +35 5 Мэйсон Маунт «Дерби»/ «Челси» Англия 20 45 +33 6 Эдуардо Камавинга «Ренн» Франция 17 35 +31 7-11 Садио Мане «Ливерпуль» Сенегал 27 150 +30 7-11 Трент Александер-Арнольд «Ливерпуль» Англия 21 110 +30 7-11 Жоау Фелиш «Бенфика»/ «Атлетико» Португалия 20 100 +30 7-11 Федерико Вальверде «Реал» Уругвай 21 50 +30 7-11 Тэмми Абрахам «Астон В-ла»/«Челси» Англия 22 50 +30

* указан клуб или клубы, за которые футболист выступал в 2019 году.

Разношерстный список футболистов. Скажем несколько слов о каждом.

Тэмми Абрахам. Начинал сезон в Чемпионшипе, где стал одним из лучших бомбардиров, выступая за «Астон Виллу» на правах аренды из «Челси». Вернувшись в Лондон, получил место в стартовом составе от Фрэнка Лэмпарда и шикарно распорядился своим шансом. В общей сложности наколотил за прошедший год приличное количество голов и утвердился в качестве главного страйкера «Челси».

Федерико Вальверде. Талантливый уругваец не затерялся в «Реале» и на сегодняшний день является таким же значимым игроком средней линии, как Каземиро, Кроос и Модрич. Если хотите познакомиться с Феде поближе, то вам сюда.

Жоау Фелиш. А ведь год назад этого португальца мало кто знал в лицо, но потом были голы за «Бенфику» в плей-офф Лиги Европы и переход в «Атлетико» за 126 миллионов евро. «Матрасники» переплатили за Жоау, если говорить о текущем уровне, но в Мадриде рассчитывают на прогресс Фелиша.

Трент Александр-Арнольд. Возможно, лучший правый защитник мирового футбола на сегодняшний день, выступающий за лучшую команду планеты. Какие еще нужны аргументы? Трент провел чумовой год, и 110 миллионов, в которые его оценивает «Трансфермаркт», точно не кажутся цифрами с потолка.

Садио Мане. Еще один «красный», не нуждающийся в представлениях. Мане уже давно на топ-уровне, но сумел еще чуть-чуть прибавить. Это «чуть-чуть» оценили в 30 миллионов евро.

Эдуардо Камавинга. Этот 17-летний мальчишка только в 2019 году начал играть в футбол на взрослом уровне, причем 17 ему исполнилось в ноябре, а в основу «Ренна» пробился в мае. Одним словом, вундеркинд. Будем внимательно следить в 2020-м за ним и другими подающими надежды.

Мэйсон Маунт. Еще один «синий» талант, раскрывшийся по схеме Абрахама: первую половину года провел в Чемпионшипе, а сезон 2019/20 начал уже в «Челси». Только тренер у Маунта и в «Дерби», и в «Челси» был один — Фрэнк Лэмпард. Именно ему английский атакующий полузащитник во многом обязан своим прогрессом.

Мартин Эдегор. А вот Эдегор может поблагодарить Леонида Слуцкого, под началом которого работал в «Витессе». Сейчас играет за «Реал Сосьедад» и выглядит весьма прилично. Сегодня стало известно, что Эдегор получил приз лучшему игроку года в Норвегии, а мы лишь напомним, что правами на дорожающего Мартина по-прежнему владеет «Реал», купивший хавбека еще подростком за 3 миллиона евро.

Ансу Фати. Это имя мы узнали в 2019-м, когда Ансу Фати стал регулярно попадать в обойму «Барселоны» и даже забил несколько голов. Получится ли из него гениальный футболист, еще вилами на воде написано, но прямо сейчас это самый дорогой и раскрученный тинейджер в футбольном мире.

Эрлинг Холанд. Если Эдегор — футболист года в Норвегии, то Холанду достался приз «Прорыв года». Еще год назад Эрлинг был игроком «Мольде», а сейчас он уже футболист дортмундской «Боруссии». Между этими клубами был «Ред Булл» и 39 голов за календарный год, в том числе 7 на групповой стадии Лиги чемпионов.

Лаутаро Мартинес. А вот и самый подорожавший в 2019 году футболист планеты: форвард «Интера» прибавил к своей стоимости 50 млн евро! Лаутаро оказался парнем не промахом, его прогресс в Италии впечатляет, а «Барселона» рассматривает Мартинеса в качестве кандидата на замену Луису Суаресу. Придется раскошелиться!

11 лучших футболистов планеты по относительному приросту стоимости за 2019 год

№ Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (%) 1 Мараш Кумбулла «Верона» Албания 19 10 +13 233% 2 Маркос Паулу «Флуминенсе» Португалия 18 11 +10 900% 3 Сержиньо Дест «Аякс» США 19 12 +7 900% 4 Мохаммед Салису «Вальядолид» Гана 20 10 +3 900% 5 Деян Кулушевски «Аталанта»/ «Парма» Швеция 19 25 +2 400% 6 Райан Аит-Нури «Анже» Франция 18 12 +2 300% 7 Фаусто Вера «Аргентинос Хуниорс» Аргентина 19 10 +1 900% 8 Тодд Кантвелл «Норвич» Англия 21 15 +1 400% 9 Гаэтано Кастровилли «Фиорентина» Италия 22 25 +1289% 10 Аарон Рамсдейл «Борнмут» Англия 21 10 +1233% 11 Майрон Боаду « АЗ Алкмар» Нидерланды 18 20 +900%

В таблицу включены футболисты, чья трансферная стоимость стартует с 10 миллионов евро, но если вам интересно, мировой рекорд в 2019 году установил аргентинец Марсело Эррера из «Сан-Лоренсо», который подорожал с 25 тысяч евро до 5 миллионов. Прирост — 19 900%. Стремительно дорожать — это вообще удел молодых. Как вы видите, самый «пожилой» в списке — 22-летний итальянец Кастровилли из «Фиорентины», но зато и самый дорогой наравне с новичком «Ювентуса» Кулушевски.