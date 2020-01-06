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Самые подорожавшие игроки в мире за 2019 год

сегодня, 22:38
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Эдегор Мартин
Эдегор Мартин
Полузащитник
Мартинес Лаутаро
Мартинес Лаутаро
Нападающий
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий

«Соккер.ру» называет имена футболистов, которые по-футбольному выросли в 2019 году и добились наибольшего прогресса в денежном эквиваленте. О, вы их знаете! Почти всех.

11 лучших футболистов планеты по абсолютному приросту стоимости за 2019 год

Футболист

Клуб*

Страна

Возраст

Стоимость (млн евро)

Прирост за 2019 год (млн евро)

1

Лаутаро Мартинес

«Интер»

Аргентина

22

80

+50

2-3

Эрлинг Холанд

«Зальцбург»

Норвегия

19

45

+40

2-3

Ансу Фати

«Барселона»

Испания

17

40

+40

4

Мартин Эдегор

«Витесс»/«Реал Сосьедад»

Норвегия

21

50

+35

5

Мэйсон Маунт

«Дерби»/ «Челси»

Англия

20

45

+33

6

Эдуардо Камавинга

«Ренн»

Франция

17

35

+31

7-11

Садио Мане

«Ливерпуль»

Сенегал

27

150

+30

7-11

Трент Александер-Арнольд

«Ливерпуль»

Англия

21

110

+30

7-11

Жоау Фелиш

«Бенфика»/ «Атлетико»

Португалия

20

100

+30

7-11

Федерико Вальверде

«Реал»

Уругвай

21

50

+30

7-11

Тэмми Абрахам

«Астон В-ла»/«Челси»

Англия

22

50

+30

* указан клуб или клубы, за которые футболист выступал в 2019 году.

Разношерстный список футболистов. Скажем несколько слов о каждом.

Тэмми Абрахам. Начинал сезон в Чемпионшипе, где стал одним из лучших бомбардиров, выступая за «Астон Виллу» на правах аренды из «Челси». Вернувшись в Лондон, получил место в стартовом составе от Фрэнка Лэмпарда и шикарно распорядился своим шансом. В общей сложности наколотил за прошедший год приличное количество голов и утвердился в качестве главного страйкера «Челси».

Федерико Вальверде. Талантливый уругваец не затерялся в «Реале» и на сегодняшний день является таким же значимым игроком средней линии, как Каземиро, Кроос и Модрич. Если хотите познакомиться с Феде поближе, то вам сюда.  

Жоау Фелиш. А ведь год назад этого португальца мало кто знал в лицо, но потом были голы за «Бенфику» в плей-офф Лиги Европы и переход в «Атлетико» за 126 миллионов евро. «Матрасники» переплатили за Жоау, если говорить о текущем уровне, но в Мадриде рассчитывают на прогресс Фелиша.

Трент Александр-Арнольд. Возможно, лучший правый защитник мирового футбола на сегодняшний день, выступающий за лучшую команду планеты. Какие еще нужны аргументы? Трент провел чумовой год, и 110 миллионов, в которые его оценивает «Трансфермаркт», точно не кажутся цифрами с потолка.

Садио Мане. Еще один «красный», не нуждающийся в представлениях. Мане уже давно на топ-уровне, но сумел еще чуть-чуть прибавить. Это «чуть-чуть» оценили в 30 миллионов евро.

Эдуардо Камавинга. Этот 17-летний мальчишка только в 2019 году начал играть в футбол на взрослом уровне, причем 17 ему исполнилось в ноябре, а в основу «Ренна» пробился в мае. Одним словом, вундеркинд. Будем внимательно следить в 2020-м за ним и другими подающими надежды.

Мэйсон Маунт. Еще один «синий» талант, раскрывшийся по схеме Абрахама: первую половину года провел в Чемпионшипе, а сезон 2019/20 начал уже в «Челси». Только тренер у Маунта и в «Дерби», и в «Челси» был один — Фрэнк Лэмпард. Именно ему английский атакующий полузащитник во многом обязан своим прогрессом.

Мартин Эдегор. А вот Эдегор может поблагодарить Леонида Слуцкого, под началом которого работал в «Витессе». Сейчас играет за «Реал Сосьедад» и выглядит весьма прилично. Сегодня стало известно, что Эдегор получил приз лучшему игроку года в Норвегии, а мы лишь напомним, что правами на дорожающего Мартина по-прежнему владеет «Реал», купивший хавбека еще подростком за 3 миллиона евро.

Ансу Фати. Это имя мы узнали в 2019-м, когда Ансу Фати стал регулярно попадать в обойму «Барселоны» и даже забил несколько голов. Получится ли из него гениальный футболист, еще вилами на воде написано, но прямо сейчас это самый дорогой и раскрученный тинейджер в футбольном мире.

Эрлинг Холанд. Если Эдегор — футболист года в Норвегии, то Холанду достался приз «Прорыв года». Еще год назад Эрлинг был игроком «Мольде», а сейчас он уже футболист дортмундской «Боруссии». Между этими клубами был «Ред Булл» и 39 голов за календарный год, в том числе 7 на групповой стадии Лиги чемпионов.

Лаутаро Мартинес. А вот и самый подорожавший в 2019 году футболист планеты: форвард «Интера» прибавил к своей стоимости 50 млн евро! Лаутаро оказался парнем не промахом, его прогресс в Италии впечатляет, а «Барселона» рассматривает Мартинеса в качестве кандидата на замену Луису Суаресу. Придется раскошелиться!

11 лучших футболистов планеты по относительному приросту стоимости за 2019 год

Футболист

Клуб

Страна

Возраст

Стоимость (млн евро)

Прирост за 2019 год (%)

1

Мараш Кумбулла

«Верона»

Албания

19

10

+13 233%

2

Маркос Паулу

«Флуминенсе»

Португалия

18

11

+10 900%

3

Сержиньо Дест

«Аякс»

США

19

12

+7 900%

4

Мохаммед Салису

«Вальядолид»

Гана

20

10

+3 900%

5

Деян Кулушевски

«Аталанта»/ «Парма»

Швеция

19

25

+2 400%

6

Райан Аит-Нури

«Анже»

Франция

18

12

+2 300%

7

Фаусто Вера

«Аргентинос Хуниорс»

Аргентина

19

10

+1 900%

8

Тодд Кантвелл

«Норвич»

Англия

21

15

+1 400%

9

Гаэтано Кастровилли

«Фиорентина»

Италия

22

25

+1289%

10

Аарон Рамсдейл

«Борнмут»

Англия

21

10

+1233%

11

Майрон Боаду

«АЗ Алкмар»

Нидерланды

18

20

+900%

 

В таблицу включены футболисты, чья трансферная стоимость стартует с 10 миллионов евро, но если вам интересно, мировой рекорд в 2019 году установил аргентинец Марсело Эррера из «Сан-Лоренсо», который подорожал с 25 тысяч евро до 5 миллионов. Прирост — 19 900%. Стремительно дорожать — это вообще удел молодых. Как вы видите, самый «пожилой» в списке — 22-летний итальянец Кастровилли из «Фиорентины», но зато и самый дорогой наравне с новичком «Ювентуса» Кулушевски.

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spartach091
spartach091
сегодня в 22:53
Отличная таблица, с мобильного не посмотришь. Браво
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