Самые подорожавшие игроки в мире за 2019 год

«Соккер.ру» называет имена футболистов, которые по-футбольному выросли в 2019 году и добились наибольшего прогресса в денежном эквиваленте. О, вы их знаете! Почти всех.
11 лучших футболистов планеты по абсолютному приросту стоимости за 2019 год
|
№
|
Футболист
|
Клуб*
|
Страна
|
Возраст
|
Стоимость (млн евро)
|
Прирост за 2019 год (млн евро)
|
1
|
Лаутаро Мартинес
|
«Интер»
|
Аргентина
|
22
|
80
|
+50
|
2-3
|
Эрлинг Холанд
|
«Зальцбург»
|
Норвегия
|
19
|
45
|
+40
|
2-3
|
Ансу Фати
|
«Барселона»
|
Испания
|
17
|
40
|
+40
|
4
|
Мартин Эдегор
|
«Витесс»/«Реал Сосьедад»
|
Норвегия
|
21
|
50
|
+35
|
5
|
Мэйсон Маунт
|
«Дерби»/ «Челси»
|
Англия
|
20
|
45
|
+33
|
6
|
Эдуардо Камавинга
|
«Ренн»
|
Франция
|
17
|
35
|
+31
|
7-11
|
Садио Мане
|
«Ливерпуль»
|
Сенегал
|
27
|
150
|
+30
|
7-11
|
Трент Александер-Арнольд
|
«Ливерпуль»
|
Англия
|
21
|
110
|
+30
|
7-11
|
Жоау Фелиш
|
«Бенфика»/ «Атлетико»
|
Португалия
|
20
|
100
|
+30
|
7-11
|
Федерико Вальверде
|
«Реал»
|
Уругвай
|
21
|
50
|
+30
|
7-11
|
Тэмми Абрахам
|
«Астон В-ла»/«Челси»
|
Англия
|
22
|
50
|
+30
* указан клуб или клубы, за которые футболист выступал в 2019 году.
Разношерстный список футболистов. Скажем несколько слов о каждом.
Тэмми Абрахам. Начинал сезон в Чемпионшипе, где стал одним из лучших бомбардиров, выступая за «Астон Виллу» на правах аренды из «Челси». Вернувшись в Лондон, получил место в стартовом составе от Фрэнка Лэмпарда и шикарно распорядился своим шансом. В общей сложности наколотил за прошедший год приличное количество голов и утвердился в качестве главного страйкера «Челси».
Федерико Вальверде. Талантливый уругваец не затерялся в «Реале» и на сегодняшний день является таким же значимым игроком средней линии, как Каземиро, Кроос и Модрич. Если хотите познакомиться с Феде поближе, то вам сюда.
Жоау Фелиш. А ведь год назад этого португальца мало кто знал в лицо, но потом были голы за «Бенфику» в плей-офф Лиги Европы и переход в «Атлетико» за 126 миллионов евро. «Матрасники» переплатили за Жоау, если говорить о текущем уровне, но в Мадриде рассчитывают на прогресс Фелиша.
Трент Александр-Арнольд. Возможно, лучший правый защитник мирового футбола на сегодняшний день, выступающий за лучшую команду планеты. Какие еще нужны аргументы? Трент провел чумовой год, и 110 миллионов, в которые его оценивает «Трансфермаркт», точно не кажутся цифрами с потолка.
Садио Мане. Еще один «красный», не нуждающийся в представлениях. Мане уже давно на топ-уровне, но сумел еще чуть-чуть прибавить. Это «чуть-чуть» оценили в 30 миллионов евро.
Эдуардо Камавинга. Этот 17-летний мальчишка только в 2019 году начал играть в футбол на взрослом уровне, причем 17 ему исполнилось в ноябре, а в основу «Ренна» пробился в мае. Одним словом, вундеркинд. Будем внимательно следить в 2020-м за ним и другими подающими надежды.
Мэйсон Маунт. Еще один «синий» талант, раскрывшийся по схеме Абрахама: первую половину года провел в Чемпионшипе, а сезон 2019/20 начал уже в «Челси». Только тренер у Маунта и в «Дерби», и в «Челси» был один — Фрэнк Лэмпард. Именно ему английский атакующий полузащитник во многом обязан своим прогрессом.
Мартин Эдегор. А вот Эдегор может поблагодарить Леонида Слуцкого, под началом которого работал в «Витессе». Сейчас играет за «Реал Сосьедад» и выглядит весьма прилично. Сегодня стало известно, что Эдегор получил приз лучшему игроку года в Норвегии, а мы лишь напомним, что правами на дорожающего Мартина по-прежнему владеет «Реал», купивший хавбека еще подростком за 3 миллиона евро.
Ансу Фати. Это имя мы узнали в 2019-м, когда Ансу Фати стал регулярно попадать в обойму «Барселоны» и даже забил несколько голов. Получится ли из него гениальный футболист, еще вилами на воде написано, но прямо сейчас это самый дорогой и раскрученный тинейджер в футбольном мире.
Эрлинг Холанд. Если Эдегор — футболист года в Норвегии, то Холанду достался приз «Прорыв года». Еще год назад Эрлинг был игроком «Мольде», а сейчас он уже футболист дортмундской «Боруссии». Между этими клубами был «Ред Булл» и 39 голов за календарный год, в том числе 7 на групповой стадии Лиги чемпионов.
Лаутаро Мартинес. А вот и самый подорожавший в 2019 году футболист планеты: форвард «Интера» прибавил к своей стоимости 50 млн евро! Лаутаро оказался парнем не промахом, его прогресс в Италии впечатляет, а «Барселона» рассматривает Мартинеса в качестве кандидата на замену Луису Суаресу. Придется раскошелиться!
11 лучших футболистов планеты по относительному приросту стоимости за 2019 год
|
№
|
Футболист
|
Клуб
|
Страна
|
Возраст
|
Стоимость (млн евро)
|
Прирост за 2019 год (%)
|
1
|
Мараш Кумбулла
|
«Верона»
|
Албания
|
19
|
10
|
+13 233%
|
2
|
Маркос Паулу
|
«Флуминенсе»
|
Португалия
|
18
|
11
|
+10 900%
|
3
|
Сержиньо Дест
|
«Аякс»
|
США
|
19
|
12
|
+7 900%
|
4
|
Мохаммед Салису
|
«Вальядолид»
|
Гана
|
20
|
10
|
+3 900%
|
5
|
Деян Кулушевски
|
«Аталанта»/ «Парма»
|
Швеция
|
19
|
25
|
+2 400%
|
6
|
Райан Аит-Нури
|
«Анже»
|
Франция
|
18
|
12
|
+2 300%
|
7
|
Фаусто Вера
|
«Аргентинос Хуниорс»
|
Аргентина
|
19
|
10
|
+1 900%
|
8
|
Тодд Кантвелл
|
«Норвич»
|
Англия
|
21
|
15
|
+1 400%
|
9
|
Гаэтано Кастровилли
|
«Фиорентина»
|
Италия
|
22
|
25
|
+1289%
|
10
|
Аарон Рамсдейл
|
«Борнмут»
|
Англия
|
21
|
10
|
+1233%
|
11
|
Майрон Боаду
|
«АЗ Алкмар»
|
Нидерланды
|
18
|
20
|
+900%
В таблицу включены футболисты, чья трансферная стоимость стартует с 10 миллионов евро, но если вам интересно, мировой рекорд в 2019 году установил аргентинец Марсело Эррера из «Сан-Лоренсо», который подорожал с 25 тысяч евро до 5 миллионов. Прирост — 19 900%. Стремительно дорожать — это вообще удел молодых. Как вы видите, самый «пожилой» в списке — 22-летний итальянец Кастровилли из «Фиорентины», но зато и самый дорогой наравне с новичком «Ювентуса» Кулушевски.