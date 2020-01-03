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Аргумент Дзюбы и отрицание провала

вчера, 22:15
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Малком
Малком
Нападающий
Вернер Тимо
Вернер Тимо
Нападающий

«Соккер.ру» настораживает, что «Зенит» не признал провал в ЛЧ. Отрицание не поможет взять реванш в 2020 году.

Семак по горячим следам отказался называть разгром от «Бенфики» катастрофой. И намного позже не согласился, что четвертое место «Зенита» в группе – провал.

Дзюба, как помните, высказался честнее. Но подстелил соломку – упоминал оценочную стоимость составов соперников. У немцев речь о 590 млн евро, у французов – о 382, у португальцев – о 364.

А у чемпиона России заявку со стороны оценили в 210 млн. Но Артем не учел средний возраст своей команды – 27.8 лет, а соперники заметно моложе. У «Лейпцига» речь о 23.5, у «Лиона» - о 24.6, у «Бенфики» – о 25.2 года.

Возрастные игроки Семака логично дешевле на рынке. Говорите, в плей-офф только фавориты по оценочной стоимости заявок? Но дальше также пошли и те, у кого футболисты прибавляют и растут в цене, не только богачи.  

Оценочная стоимость важна для понимания персональной динамики – дорожает игрок или дешевеет, это отражение спроса на конкретного футболиста. Кроме того, Дзюба заявлял, что игроки «Лейпцига» «в 3-4 раза дороже».

Во-первых, разница всего в 2.8 раза, во-вторых, речь об оценочной стоимости целой заявки немецкого клуба. Но разве на поле выходят 25-30 человек? Играет короткая обойма основных, особенно на отрезке в шесть туров ЛЧ.

Эффективность клуба на рынке логичнее определять, исходя из фактов – заплаченных денег, а не сумм с потолка. Стоимость стартовых составов участников квартета ЛЧ с «Зенитом» будет более показательной.

Итак, «Лейпциг» собрал 11 основных игроков за 60.6 млн евро – один Вернер окупит все затраты, когда уйдет. «Бенфика» отдала 53.2 млн евро, во многом благодаря количеству воспитанников в основе в ЛЧ.  

Команда за 50 млн евро обыграла «Зенит» в решающий момент 3:0. Наконец, «Лион» основу собрал за 109 млн евро, и ряд дорогих покупок под основу – Андерсен, Мендеш и Коне, совершил прошлым летом.

Но как раз «ткачам» «Зенит» не проиграл! Семак не считает провалом последнее место в группе с командами за 50-60 млн евро, но не называл сенсацией победу над «Лионом» – клубом, чья основа дороже.

Сам «Зенит» собрал старт за солидные для группы 82 млн евро. И это без Малкома, а он новичок под твердую основу. Если убрать его сменщика и поставить бразильца, то получите 115 млн евро за оптимальный основной состав.

И «удешевляют» «Зенит» не воспитанники, как у португальцев или французов. При этом Малафеев в новогоднем обращении заявил, что каждый год в клубе появляются молодые талантливые воспитанники. И где они?

Дзюба сочинил оправдание в стиле «в топ-5 одни богачи, их нельзя обыграть», но забыл добавить, что в группе «Зенита» монстров не было. Зато была «Бенфика», одним трансфером Фелиша окупившая свою основу дважды!

А по суммарным тратам за последние пять лет видно, где в группе «денежные мешки». Клуб из Санкт-Петербурга потратил на новичков 228 млн евро, а чистые убытки составляют 32 млн евро, хотя отдали Халка, Витселя, Гарая и Рондона для компенсации.

У португальцев траты на новичков за пять лет на 50 миллионов меньше – 178 млн евро, а еще у них дикая прибыль – 448 млн. У немцев затраты за пять сезонов на 60 млн выше, чем у «Зенита», но учитывайте, что «Лейпциг» собирал команду для Бундеслиги с нуля.

Попытка оправдать провал «Зенита» деньгами выглядит смешной еще и потому, что они ведь и «Лион» (траты 261 млн евро), и «Бенфику» обыгрывали – расходы не волновали. В одном случае денежное оправдание работает, а во втором о нем забывают?

Если бы в группе «Зенита» оказались клубы уровня «Атлетико» и «Ювентуса», то можно было говорить о богатстве. Но речь о квартете, где  были клубы одного финансового уровня. Кроме того, не забывайте о доходах и их структуре!

У клуба из Санкт-Петербурга в основном перекладывание денег из левого кармана в правый. У «Лейпцига» и «Лиона» есть достойные контракты с ТВ. У «Бенфики» – удачные продажи контрактов на 627 миллионов евро всего за пять лет.

В таких условиях и зарплаты игроков будут достойными, и бюджеты клубов – немаленькими. Но соперники на роскошную жизнь зарабатывают, а Дзюба разве отбивает каким-то образом свою зарплату и премиальные в «Зените»?

Если владелец «Лейпцига» делает Вернера футболистом с более высоким окладом, чем у Артема – а раньше Тимо зарабатывал меньше, то знает – деньги вернутся. Так что последнее место «Зенита» в группе точно нельзя оправдать возможностями оппонентов.

Хотя бы потому, что жеребьевку прошли с первой корзины – отрезали чемпионов ведущих стран, и просто не попали на самых сложных соперников. Дзюба не в курсе, но у «Зенита» в группе могли быть «Реал», «Интер» и «Лейпциг». Вот тогда могли сказать о стоимости игроков.

А раз слили «Бенфике», которая не такая крепкая по составу, как пару лет тому назад, и не опередили в итоге «Лион» – команду, что сменила тренера по ходу сезона, настолько «удачно» выступали, то это именно что катастрофа. Причем также и стратегическая.

В Санкт-Петербурге 10 млн евро заплатили за немолодого Ракицкого, а в «Лейпциге» такие же деньги отдали за Упамекано – француз теперь стоит намного дороже. «Зенит» взял Дриусси за те же деньги, что немцы – Вернера, но аргентинец подорожал где-то в полтора раза, а Тимо – в 5-6 раз.

При этом «Лейпциг» не покупал футболистов за 50 тысяч рублей, чтобы суммарные траты были ниже. «Зениту», поскольку осенью снова представят Россию в ЛЧ, важно пожелать в 2020 году повзрослеть. Стали последними в группе ЛЧ, поскольку сами виноваты, а не соперники попались непобедимые.

Хватало ничьей или с «Бенфикой», или с «Лейпцигом», чтобы стать вторыми в группе, ведь немцы не проиграли в последнем туре французам – помогли, чем смогли. Последнее место команды, которая за пять лет вбухала в новичков 228 млн евро, является полным провалом.

Последнее место команды, которая за пять лет по самым скромным оценкам отдала футболистам в виде зарплат и премиальных 600 миллионов евро, является катастрофой. Для Семака 42 миллиарда рублей – не деньги, чтобы их потратить без смысла и не горевать?

Только если в «Зените» признают, что обычно влетают европейским середнякам – «Бенфике» и «Лейпцигу», по два раза за пять лет, то смогут работать, чтобы подобных провалов больше не было. Пока им не попадаются настоящие фавориты ЛЧ, зато языки поворачиваются искать смешные оправдания.

Да, Дембеле и Вернер дороже, чем Дзюба или Азмун. Но они «Зениту» не забивали! А мнение, что представителей топ-5 нельзя обыгрывать, если твоя основа за 80-100 млн евро – бред, ведь чемпионский «Лестер» набрали за 26 млн евро. «Лисы» ведь вышли в плей-офф Лиги чемпионов и неплохо дрались.

Так что Дзюбе нельзя ныть, а нужно осенью вместе с «Зенитом» взять реванш, ведь играли трусливо – и в день победы над «Лионом», и против «Лейпцига», и в Лиссабоне. Малафеев заявил в новогоднем обращении, что «на наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол».

Или Вячеслав Александрович не знает значения слова «династия», или переоценивает родство Дзюбы, Ивановича, Ракицкого, Оздоева, Барриоса и Азмуна с клубом «Зенит». В основе легко может не быть ни единого воспитанника, если Лунев вытеснит Кержакова.

Речь о команде, собранной за огромные деньги, читай – должны отбивать затраты на поле. За пять лет набегает без малого 60 миллиардов рублей суммарного бюджета! Руководство клуба должно критически относиться к аргументу Дзюбы и отрицанию Семака.

Осенью 2019 года команда провалилась в ЛЧ, и очень хочется верить, что осенью 2020-го выйдут в плей-офф главного еврокубка. Основа «Лейпцига» собрана за 61 млн евро, «Бенфики» – за 53, а стартовый состав «Зенита» без Малкома – за 82, с ним – дороже, чем основа «Лиона».

Не было никакой многократной разницы, кроме разницы на табло. Плохо, что в Санкт-Петербурге не назвали провал провалом. Возможно, так ничему и не научились после четвертого места в группе?

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Все комментарии
Detroit_07
Detroit_07
сегодня в 01:09
Такое впечатление, что статья рождена только из-за того, что Семек не признал провала.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 01:05
Удачи Дзюбе.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:28
Цифры упрямая вещь, не поспоришь.
Не сомневаюсь, что никаких выводов из итогов выступления в ЛЧ не последует.
Семаки, хохловы и прочие подающие надежды, полны амбиций, ничем не подкреплённые - контракт на первом месте. А учить этих упёртых - только портить.
Faustello
Faustello
сегодня в 00:18
Дзюба герой отечества, он не может быть виноватым, поэтому никакого провала не было! В неравном бою с мега топами и денежными мешками, Дзюба и Ко героически сражались! Но подвело безобразное судейство!
Carradona
Carradona
сегодня в 00:17
Нужно на стадионе построить мост от одной трибуны до другой, соответственно за много лярдов и чем дольше стройка займет времени тем лучше для распила.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:11
Только вроде о стыдените забыл и тут опять, чтож, постыдимся
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 23:30
Не дают покоя Багрову Дзюба и Зенит даже на праздники.
Просто чешется в одном месте...
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:15
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 23:12
А нас настораживает такое мнение soccera....ведь это не поможет стать менее предвзятым в 2020....но это видимо авторам не интересно.
Groove000
Groove000 ответил Ваня лучший
вчера в 22:59
Все в точку. Снова происки коней и хряков? Деньги есть, ума не надо. Это основной принцип Зенита
А еще быки виноваты)
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 22:30
Все в точку. Снова происки коней и хряков? Деньги есть, ума не надо. Это основной принцип Зенита
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