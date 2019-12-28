Мешки с деньгами. Рекорды и антирекорды РПЛ

вчера, 22:00

Легко назвать главного транжиру, но «Соккер.ру» расширяет представления о футбольных сделках десятилетия в России.

• «Зенит» – главный покупатель в российском футболе за десять последних лет. Команда из Санкт-Петербурга отвалила на новичков минимум 470 млн евро. Минимум, поскольку не по всем сделкам инсайдеры публиковали информацию;

• «Спартак» – второй по тратам, но заметно отстают от «Зенита», вбухали в новичков «всего» 270 миллионов евро. Но больше, чем неудачный проект «Анжи» времен солидных вложений – в Махачкале отдали почти 250 млн евро;

• если суммировать траты первой тройки – «Зенита», «Спартака» и «Анжи», то получите миллиард евро. Неплохо для чемпионата, где пару лет назад денежные отчисления победителю РПЛ составили целых 5 миллионов евро;

• сумма денежных вливаний в новичков для команд с 4-го по 10-е места в рейтинге затрат меньше, чем расходы перечисленной выше тройки. Речь о «Динамо» и «Рубине» – отдали под 200 миллионов за десять лет, «Локомотиве» – 163, «Краснодаре» – 140, ЦСКА – 121, «Ахмате» – 48, и о «Кубани» – 45 млн евро;

• после восьмого места, где ЦСКА , идет заметный разрыв – со 121 миллиона скатываются к 48. Впрочем, и 12 миллионов евро на сезон на «армейских» новичков – смешная сумма для мирового футбола. Можем констатировать, что «Спартак» тратит много, «Зенит» – очень много, наравне с топ-20 в мире, но все остальные в РПЛ ведут себя намного скромнее;

• многие клубы живут за счет аренд игроков – «Ростов», «Крылья Советов», «Сочи», «Уфа» или «Урал» никогда не вкладывали в состав большие деньги. Например, двукратные финалисты Кубка России из Екатеринбурга обычно набирают свободных агентов;

• вряд ли в такой финансовой модели можно заикаться о РПЛ из 18 клубов, ведь «Спартак-2» на новичков потратил за 10 лет больше, чем «Урал» или тульский «Арсенал». Но учтите одну особенность – «подъемные». Агенты и футболисты в статусе «свободных агентов» обходятся в миллионы евро;

• переходим к доходам, и тут снова на первом месте «Зенит». Когда за ними пришли из УЕФА , мягко угрожая санкциями, то пришлось прощаться с видными игроками. В результате насобирали за десять лет 246 млн евро – рекорд по продажам для РПЛ . А на втором месте ожидаемо «Анжи», их распродажа позволила отбить 210 млн евро из 250;

• на третьем месте по доходам (не путать с прибылью) от расставаний идет ЦСКА – 155 млн евро, следом – «Спартак», который выручил столько же, как «Рубин» – по 137 млн евро. В РПЛ только пять команд перешагнули отметку в сто миллионов, остальные не большие мастера дорогих продаж игроков;

• «Локомотив» на шестом месте – 93 млн евро, «Динамо» идет дальше – 70 млн евро, потом «Краснодар» – пока 60 млн евро плюс стоимость контракта Игнатьева. Но если зимой устроят распродажу, то могут легко подняться в этом списке. А «Кубань» пока за новичков получила столько же, как ее сосед. Другое дело – «Ростов». Только учится зарабатывать на продажах – набрали 39 млн евро;

• в РПЛ только четырнадцать команд получали от продаж игроков за десять лет больше 10 миллионов евро, и это очень странно для современного футбольного бизнеса. Сделки в России специфические – часто люди то свободные агенты, то стоят копейки. В результате в списке из 14 клубов сразу три разоренные команды – «Анжи», «Кубань» и «Амкар»;

• на весь российский футбол положительный трансферный баланс только у 34 клубов или футбольных школ. Но учтите, что в двадцати случаях речь о суммах до 1 миллиона евро – совсем копейках для футбола. А если говорим о серьезных заработках на трансферах, то выдающегося баланса нет ни у одного клуба. В более-менее серьезном плюсе только четыре команды;

• первый в России по футбольной прибыли за десять лет – ЦСКА . У них почти 34 млн евро прибыли, и это невероятно много, ведь следом идет «Кубань», где разница в 15 млн евро, что не спасло клуб от банкротства. А «Уфа» и «Ростов» – два примера середняков, которые умеют считать деньги, ведь в плюсе на 14 и 13 млн соответственно;

• с учетом, что уфимцы в РПЛ недавно и тратят смешные деньги на новичков – почти в пять раз меньше, чем ростовчане, то именно «Уфу» можно выделить как единственный клуб на всю Россию, где умудряются выгодно расставаться с игроками. Шамиль Газизов не тратит больше, чем клуб может позволить, но при этом не идут на вылет в РПЛ . Грамотный менеджмент за свои деньги;

• не спешите перехваливать ЦСКА , ведь если говорят правду, что по состоянию на ноябрь до продажи акций государственной компании они де-факто были клубом-банкротом, то прибыль в 34 млн евро за десять лет совсем не впечатляет, это 3.4 млн в год – зарплата с бонусами одного сильного футболиста, вроде Акинфеева;

• «армейцев» спас Головин, когда вовремя ушел за большие деньги в «Монако» - 30 млн евро. Но с неплохим годовым бюджетом ЦСКА – он куда выше, чем у «Уфы», титул трансферного короля России получить сложно. С другой стороны, «армейцы» ведут дела лучше, чем остальные фавориты, чью деятельность сложно назвать грамотной;

• можно понять «Краснодар» – новый клуб набирал солидный состав, поэтому занимает четвертое место по величине отрицательного трансферного баланса – потратили на 73 млн евро больше, чем заработали. Можно понять «Анжи» – пытались захватить РПЛ нахрапом, набрали звезд уровня Роберто Карлоса и Это'О, но потом скинули активы так, что чистые убытки на трансферах всего 40 млн евро (реальные – выше, ведь были другие расходы);

• труднее понять, чем думали руководители «Динамо» последние десять лет? Это разные люди, но вбухали суммарно почти 200 млн евро, а получили обратно всего 70 млн. Разница почти 130 млн евро, легендарные свободные агенты в огромных количествах ушли бесплатно, и в результате получили пока еще середняка, которому для борьбы за топ-5 снова нужны немалые деньги;

• условно эффективным можно назвать «Локомотив» – набрали трофеев, вернулись в Лигу чемпионов, но при этом в минусе почти так, как «Краснодар» – потери РЖД от трансферов составили порядка 70 млн евро. Для доходов огромной корпорации – совсем копейки, но для РПЛ – пятый по величие негативный баланс. У «Рубина» – шестой, на этом проекте потеряно 58-59 млн евро, если брать лишь трансферы;

• второе место, конечно же, занимает «Спартак» – разница почти такая, как у «Динамо», на пять миллионов больше, но из своих убытков в 132 млн евро выжали одно чемпионство – кстати, не завязанное прямо на деньгах и огромных подготовительных тратах. А тому же ЦСКА отсутствие громких подписаний или отрицательного баланса не мешало брать титулы чаще, чем «Спартаку»;

• как и в случае с затратами, по негативному балансу лидирует, конечно же, «Зенит». Клуб обошелся владельцам и спонсорам в 224 миллиона евро убытков за десять лет. И хотя Рибалте явно приказали считать деньги, искать возможность заработать – того же Дриусси хоть завтра можно отправить в США , «Зенит» по-прежнему, как и «Спартак» с «Динамо», работают по принципу «денежных мешков».

Не забывайте также, что в среднем около 72 % бюджетов клубы РПЛ отдают на зарплаты. Получается, что если «Зенит» за 10 лет потратил 470 млн евро на игроков, то реально вложили в клуб минимум полтора миллиарда. У «Спартака», следовательно, речь о 900 миллионах, не считая стоимость арены, у «Динамо» – о 650 миллионах. Чистые убытки всех названных клубов невероятные.

Вся бухгалтерия российского футбола странная. Как «Ростов», сыграв в группе ЛЧ и плей-офф ЛЕ , а потом обновив состав, может наскрести всего 13 млн евро чистой прибыли? Это стоимость трансфера одного женатика Шомуродова, если впихнуть Элдора аутсайдеру АПЛ именно ради получения денег. Российские клубы времен лимита явно напоминают стрекозу из старой басни – не думают о будущем, не пытаются заработать.

Ни один традиционный фаворит, кроме ЦСКА , не смотрел на футбол, как на трансферный бизнес, где важна прибыль, как в случае с «Порту» или «Бенфикой». Поэтому нет ничего оскорбительного в выводе, что в российском футболе хватает неэффективных нахлебников. Но ситуация меняется, даже «Спартаку» пришлось распродавать старых исполнителей, чтобы набрать новых, и «Зениту» нужны успешные прощания, чтобы не злить УЕФА .

Историй неудач много – и погибшие клубы, и команды с немалым отрицательным балансом. А вот историй успеха очень мало. ЦСКА едва не утонул – пусть рисковали ради возведения стадиона, но без помощи государства могли развалиться, как «Анжи» или «Кубань». Остается одна «Уфа» – тратят мало, умеют повысить стоимость футболистов, и хотя суммы маленькие – в устойчивом плюсе на трансферах.