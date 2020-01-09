Дюков: «Кашшаи - один из наиболее уважаемых судей в мире»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи главой департамента судейства РФС :

РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса - опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы.