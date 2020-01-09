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Дюков: «Кашшаи - один из наиболее уважаемых судей в мире»

сегодня, 18:56

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи главой департамента судейства РФС:

РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов  имеют уникальный опыт  для подобной работы.  Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей  в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса - опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы.

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Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 19:47
Часть Мадрида совсем не мир

Фурса... арбитр... да не это главное)
drug01
drug01
сегодня в 19:15
Поживем увидим.....!
wingback
wingback
сегодня в 19:01
свиней отправит в пердив, тогда зауважаем и мы...
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