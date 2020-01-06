Оливер стал первым английским судьей, кто лично посмотрел повтор момента

«Кристал Пэлас» во встрече 3-го раунда Кубка Англии уступил «Дерби».
В данном матче впервые в истории английского футболе главный судья принял решение, лично просмотрев видеоповтор спорного момента на мониторе у поля. На 63-й минуте игры после стычки хавбеков «Дерби» Тома Хаддлстоуна и «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича арбитр Майкл Оливер показал по желтой карточке обоим футболистам.
Однако судья получил сигнал от видеоассистента. Оливер лично пошел к монитору, расположенному у боковой стороны поля, и, просмотрев спорный эпизод, удалил сербского игрока «орлов».
Michael Oliver is the first referee to consult the on pitch VAR monitors. #MOTD #FACup on @BBCOne & online ➡️ https://t.co/NS1vwg7WFM pic.twitter.com/Xr9uICjdUB— Match of the Day (@BBCMOTD) January 5, 2020
В АПЛ арбитры выносят решение на основе подсказок ВАР, а не просматривая лично спорную ситуацию. Напомним, что недавно главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо раскритиковал работу ВАР после поражения в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».