Оливер стал первым английским судьей, кто лично посмотрел повтор момента

«Кристал Пэлас» во встрече 3-го раунда Кубка Англии уступил «Дерби».

В данном матче впервые в истории английского футболе главный судья принял решение, лично просмотрев видеоповтор спорного момента на мониторе у поля. На 63-й минуте игры после стычки хавбеков «Дерби» и «Кристал Пэлас» арбитр Майкл Оливер показал по желтой карточке обоим футболистам.

Однако судья получил сигнал от видеоассистента. Оливер лично пошел к монитору, расположенному у боковой стороны поля, и, просмотрев спорный эпизод, удалил сербского игрока «орлов».