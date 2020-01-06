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Оливер стал первым английским судьей, кто лично посмотрел повтор момента

сегодня, 08:05
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби КаунтиМатч завершен

«Кристал Пэлас» во встрече 3-го раунда Кубка Англии уступил «Дерби».

В данном матче впервые в истории английского футболе главный судья принял решение, лично просмотрев видеоповтор спорного момента на мониторе у поля. На 63-й минуте игры после стычки хавбеков «Дерби» Тома Хаддлстоуна и «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича арбитр Майкл Оливер показал по желтой карточке обоим футболистам.

Однако судья получил сигнал от видеоассистента. Оливер лично пошел к монитору, расположенному у боковой стороны поля, и, просмотрев спорный эпизод, удалил сербского игрока «орлов».

В АПЛ арбитры выносят решение на основе подсказок ВАР, а не просматривая лично спорную ситуацию. Напомним, что недавно главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо раскритиковал работу ВАР после поражения в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

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