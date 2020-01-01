Моуриньо: «ВАР проигнорировал пенальти»

Главный тренер «Тоттенхэма» после поражения в игре 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» раскритиковал работу ВАР:

Я недоволен, ВАР проигнорировал пенальти. Они не захотели в этом разбираться. Однако затем смотрели то, что явно не тянуло на одиннадцатиметровый.

Необходим просто здравый смысл. Вы не рассматриваете те эпизоды, которые дают веские поводы для пенальти, зато разбираете те, которые никак на пенальти не тянут.