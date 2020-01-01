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Моуриньо: «ВАР проигнорировал пенальти»

вчера, 23:22
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после поражения в игре 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» раскритиковал работу ВАР:

Я недоволен, ВАР проигнорировал пенальти. Они не захотели в этом разбираться. Однако затем смотрели то, что явно не тянуло на одиннадцатиметровый.

Необходим просто здравый смысл. Вы не рассматриваете те эпизоды, которые дают веские поводы для пенальти, зато разбираете те, которые никак на пенальти не тянут.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 08:56
В чем то он и прав.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил vastudio
сегодня в 08:39
18:55 «Тоттенхэм» не смог забить в ворота «Саутгемптона»............ Тоттенхэм- Саутгемптон 2 : 1 Чем закусываем?)))))
шпоры играли на выезде,а не дома и проиграли 1-0,а не 2-1.Ну это если речь о 21 туре сезона 2019-20, может быть сезон совсем другой,например 2030-2032.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил azkan
сегодня в 08:35
Ах ха ха ха! Редакторы соккерру вчера хорошо отметили Новый Год))) 2:1 ?! в 21 туре? Да еще с Эвертоном?! Жозе Моуриньо после поражения в игре 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» раскритиковал работу ВАР: Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1158577/mourino-zhoze
видать ИНСАЙД.
max74
max74
сегодня в 07:54
Физрук
cska plus
cska plus
сегодня в 06:38
Новогодний корпоратив на соккере затянулся.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:58
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 02:32
      YNWA
      YNWA
      сегодня в 02:17
      Началось нытье!
      beefs
      beefs
      сегодня в 01:57
      И тут не довольны ВАРом...
      Arsenal574
      Arsenal574 ответил azkan
      сегодня в 01:27
      Ах ха ха ха! Редакторы соккерру вчера хорошо отметили Новый Год))) 2:1 ?! в 21 туре? Да еще с Эвертоном?! Жозе Моуриньо после поражения в игре 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» раскритиковал работу ВАР: Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1158577/mourino-zhoze
      ))
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 01:09
      А может показалось???
      azkan
      azkan
      сегодня в 01:02
      Ах ха ха ха! Редакторы соккерру вчера хорошо отметили Новый Год)))
      2:1 ?! в 21 туре? Да еще с Эвертоном?!


      Жозе Моуриньо после поражения в игре 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» раскритиковал работу ВАР:
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1158577/mourino-zhoze
      drug01
      drug01
      сегодня в 00:51
      На судей пеняй и сам играй лучше
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 00:31
      Платочки в студию!
      Arsenal574
      Arsenal574
      сегодня в 00:26
      2-1
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