Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС

сегодня, 17:24

Новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза назначен бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Ранее в данной должности находился Александр Егоров. Он был назначен главой департамента судейства в мае 2018-го. В прошлом месяце Егоров покинул этот пост.

Кашшаи объявил о завершении карьеры судьи в конце минувшего года. В 2011-м он обслужил финал Лиги чемпионов «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году Кашшаи был признан лучшим арбитром в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.