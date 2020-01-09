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Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС

сегодня, 17:24

Новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза назначен бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Ранее в данной должности находился Александр Егоров. Он был назначен главой департамента судейства в мае 2018-го. В прошлом месяце Егоров покинул этот пост.

Кашшаи объявил о завершении карьеры судьи в конце минувшего года. В 2011-м он обслужил финал Лиги чемпионов «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году Кашшаи был признан лучшим арбитром в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 18:25
Виктор Кашшаи, руководитель департамента судейства:

- Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии.
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 18:18
| Фото: Твиттер ФК "Реал"

А где собственно фото? Вот почему Кашшаи в твиттере Реала понятно.
RIR68
RIR68
сегодня в 18:16
егоров передёрнул...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 18:12
Помощниками ему в этом будут Чакыр и Говард Уэбб?
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:11
Ого, свои все продажные пришлось брать иноземца . Перес срочно оформляяет заявку на участие Реала в РПЛ.
milan-f
milan-f
сегодня в 18:05
Помню, как он, удил матч Украина Англия. Жаль тогда вара не было
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 18:04
Легенда Барселоны Кашшай, назначен руководителем департамента судейства РФС - вот такой загрловок должен был быть.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:57
Интересно девки заплясали....
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 17:54
Смешно читать что он легенда Реала, когда как он был легендой Барселоны)) У фанов Барсы видать стратегия, будучи ворами кричать держите вора и показывать пальцем на других))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:50
От это поворот! А гинер обещал это кресло Ашоту. Что то пошло не так...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:46
Если будет работать так же как судил, то Егоров будет реабилитирован как честный, порядочный человек!!!
порт
порт ответил ronaldo743
сегодня в 17:46
Легенда Реала. Зенит и Спартак легко с ним договорятся, т.к. конвертики и чемоданчики он любит.
Есть доказательства? Поделись. Или это очередной бред сивого мерина?
berda2003
berda2003
сегодня в 17:42
продолжаем позориться...
а вместо дюкова робота федю...
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 17:41
Кашшаи это же воспитанник юве
makkie
makkie ответил cska plus
сегодня в 17:39
Короче цыгана привели.
Цыгана, говоришь? Последних коней из табуна украдёт - прячьте Чалова и Влашича :)
makkie
makkie
сегодня в 17:38
⚡⚡⚡ Молния: Реал заявился в РПЛ 😄
cska plus
cska plus
сегодня в 17:36
Короче цыгана привели.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:36
Достойный человек.Главное,чтобы никто не смог его заграбастать в свои коррупционные лапы.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:34
Интересный ход - варяга пригласить.
ronaldo743
ronaldo743
сегодня в 17:32
Легенда Реала. Зенит и Спартак легко с ним договорятся, т.к. конвертики и чемоданчики он любит.
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