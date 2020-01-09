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Кашшаи: «Уверен, что судейство в России выйдет на новый уровень»

сегодня, 18:51

Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мыслями о своем назначении на этот пост:

Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии. 

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cska1948
cska1948
сегодня в 19:53
"...В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии."
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Знаем мы эту "стратегию" - Зенит чемпион! Ели не верите, то спросите у Дюкова, он подтвердит!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:48
Так каждый новый глава говорит.
minai
minai ответил Гавроша
сегодня в 19:15
Что там за новый уровень? Еще больше пенальти да удалений будет?
Да нет. Вместо сумм с 5-ю нулями будут - с 6-ю.
Гавроша
Гавроша ответил wingback
сегодня в 19:12
Получается, свиней в пердив, что ли?
По-правде они давно должны быть там, но разве федун такое допустит? Будет по 2 удаления и по 3 пенальти в каждом матче, и вытянут хрюшей. А коней в ЛЧ.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 19:11
Что там за новый уровень? Еще больше пенальти да удалений будет?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 18:59
Цены выйдут на новый уровень!
Levadia
Levadia
сегодня в 18:57
Там будем посмотреть.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 18:55
Теперь только Чакира со Скоминой не хватает. Аха-ха)
wingback
wingback
сегодня в 18:55
Получается, свиней в пердив, что ли?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 18:55
Аха-ха), ну всё вешайтесь господа. Или делайте форму, похожую на форму мадридского Реала.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:54
теперь будет специальное приложение, условным федунам, гинерам, миллерам не прийдется поднимать зад с дивана вип-ложи. Все автоматизировано будет.
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