Кашшаи: «Уверен, что судейство в России выйдет на новый уровень»

Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мыслями о своем назначении на этот пост:

Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии.