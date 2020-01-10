Артета: «Я считаю, что Джака передумал уходить»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о хавбеке «канониров» Граните Джаке:
Я пытался донести до него, что хочу понять, как он себя чувствует.
Я хотел, чтобы Джака услышал, что я его поддерживаю. Готов сделать так, чтобы клуб тоже его поддержал.
Он может быть очень хорошим игроком для нас. Ему будет приятно играть у меня в этом клубе.
Так я пытался его убедить. Я считаю, что Джака передумал уходить.
Ранее Артета рассказал про будущее форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Что за ска бред происходит, люди в этой команде просто рехнулись.
Что за ска бред происходит, люди в этой команде просто рехнулись.