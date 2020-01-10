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Артета: «Я считаю, что Джака передумал уходить»

сегодня, 13:31

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о хавбеке «канониров» Граните Джаке:

Я пытался донести до него, что хочу понять, как он себя чувствует.

Я хотел, чтобы Джака услышал, что я его поддерживаю. Готов сделать так, чтобы клуб тоже его поддержал.

Он может быть очень хорошим игроком для нас. Ему будет приятно играть у меня в этом клубе.

Так я пытался его убедить. Я считаю, что Джака передумал уходить.

Ранее Артета рассказал про будущее форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:55
Такое впечатление, что Джака и Озил у нас два золотых барана (ну Джака частично да), которых нужно воспевать, посвящать им оды, приносить жертвы, и когда они наконец сыграют более-менее прилично, ползать на коленях и кричать: "О БОЖЕ ОЗИЛ ТЫ ИЗВОЛИЛ СДЕЛАТЬ ТРЕТЬЮ ГОЛЕВУЮ ПЕРЕДАЧУ ЗА 1.5 СЕЗОНА", "О БОЖЕ ВЕЛИКИЙ ДЖАКА ТЫ СДЕЛАЛ ВСЕГО 10 ОБРЕЗОВ ЗА ИГРУ КАК ТЕБЯ БЛАГОДАРИТЬ"

Что за ска бред происходит, люди в этой команде просто рехнулись.
RBA
RBA
сегодня в 13:54
По какой причине убрали ставку Торино-Дженоа.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:43
что это за дичь? нормальные же деньги Герта дает, о чем он.
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