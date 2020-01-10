Артета: «Я считаю, что Джака передумал уходить»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о хавбеке «канониров» :

Я пытался донести до него, что хочу понять, как он себя чувствует.

Я хотел, чтобы Джака услышал, что я его поддерживаю. Готов сделать так, чтобы клуб тоже его поддержал.

Он может быть очень хорошим игроком для нас. Ему будет приятно играть у меня в этом клубе.

Так я пытался его убедить. Я считаю, что Джака передумал уходить.