Бекхэм снялся в эпизоде сериала «Американская семейка»

Владелец «Интер Майами» вновь попробовал свои силы в кино.

44-летний экс-игрок МЮ и «Реала» снялся в эпизодической роли в сериале «Американская семейка» вместе с актрисой Кортни Кокс, которая известна по сериалу «Друзья».

Never underestimate a Becks! 😉 Catch #DavidBeckham and @CourteneyCox on an all-new #ModernFamily tonight at 9|8c on ABC! pic.twitter.com/fdT3frq9m2