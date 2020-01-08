Славный малый. Из крошечной деревни – на вершину футбола

сегодня, 12:30

«Соккер.ру» расскажет о редком футболисте, который спокойно реагирует на возможность жить роскошно, и не забывает о корнях.

«Честно говоря, я больше люблю играть в футбол… Я больше люблю играть в футбол, чем находиться перед толпой важных людей… Потому что футбол – моя работа, я люблю ее. А выступления - не мой конек. Короче говоря, добрый вечер всем», - так неловко, запинаясь и широко улыбаясь, Мане начал свою речь после вручения награды «Африканский игрок года».

Потом, конечно, пошел стандартный набор - поблагодарил дядю, тренера и партнеров по сборной, «Ливерпуль», сенегальский народ. Мане уверен, что его земляки из крошечной деревушки Бамбали смотрели трансляцию перед телевизорами, ведь Садио немало помогал этим людям, и ему очень благодарны. Жаль, отец не мог присутствовать и гордиться сыном.

Папа Мане был имамом в деревне, и выступал категорически против футбольной карьеры сына. Вот поэтому Садио и благодарил в первую очередь дядю – тот взял пятнадцатилетнего парня, отвез в Дакар на просмотр. Запоздав на лет девять, Мане стал футболистом. Для парня без школы чудо как хорош. Пусть сначала над ним подсмеивались из-за рванных бутс, но скаутов «Метца» убедил.

Восемь лет назад – в январе 2012, Садио дебютировал в Лиге 2, и хотя нападающий почти не забивал, играл здорово, раз «Ред Булл Зальцбург» его заметил. У австрийцев, как теперь знаем, прекрасное чутье на футболистов, и форвард сборной Сенегала – один из ярчайших успехов скаутов. В Зальцбурге Мане разошелся – много забивал, его клуб доминировал в чемпионате, выиграли «золотой дубль».

Садио приглянулся еще одним специалистам подписывать сильных игроков – «Саутгемптону», и прошел через школу, где в разные годы стажировались Боруц, Клайн, Алдервейрелд, Ловрен, Ван Дейк, Шоу, Ваньяма, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Тадич, Уолкотт и Бэйл. Часть игроков забрал себе именно «Ливерпуль», поэтому переходу Мане в состав Клоппа никто не удивился. Юрген в прошлом году даже сознался, что самым большим личным трансферным проколом считает отказ от Садио, когда работал в «Боруссии» из Дортмунда.

Зато теперь немецкий наставник наслаждается прогрессом уже довольно опытного крайнего форварда. После двух приличных сезонов случился прошлый сказочный – Мане забил 22 мяча в АПЛ , поделил приз лучшему снайперу. Выиграл вместе с командой Лигу чемпионов, и не только в игре против «Баварии» Садио был полезен. Мане прекрасно идет и в этом сезоне – еще может побить собственный рекорд по голам в АПЛ , а в ЛЧ помогает если не завершающими ударами, то умными действиями на поле, ведь сенегалец важен как раз из-за гармоничности трио с Салахом и Фирмино.

Но об этой части истории Мане вы все знаете. Куда интереснее понять его немножко, как человека. Садио из тех религиозных людей, которые ведут себя скромно – это удается не всем известным спортсменам. Мане вправду не коллекционирует строго спортивные автомобили – хотя в гараже квартет недешевых авто, у него вправду или защитная пленка на телефоне не снята и поэтому края обносились, или реально ходит с разбитым экраном, не парится. В любом случае, скромность в быту у Садио не наигранная. Понятно, что миллионер не живет, как нищий – нет смысла, для Мане важно быть скромным.

Вспомните сразу одну из самых глупых российских пословиц: хороший человек – не профессия. Не исключено, что это переработанная версия «любовь к советской власти – это не профессия» из фельетона Ильфа и Петрова. Понятно, что сатирики смело издевались – их фраза парадоксальная, ведь любовь к власти как раз была и остается профессией, ремеслом и куском хлеба во всех странах мира. А вот фразу о «хорошем человеке» понимают строго как пословицу о непрофессионализме и том, что лучше плохой человек – мастер, чем наоборот.

Но что мешает в 21 веке соединять? Хорошему футболисту не обязательно вести себя мерзко. Винни Джонс шутит, что британские власти должны быть благодарны ему – перенес насилие из трибун на поле. А вот власти Ливерпуля могут быть благодарны Салаху и Мане – оказалось, что их успешная игра заметно изменила количество шовинистических постов о мусульманах в этом регионе. Власти отслеживают ситуацию, и оказалось, что люди стали смотреть, как человек себя ведет, а не откуда он приехал.

Хороший человек – очень даже профессия, причем сложная. Чтобы быть скромным, как Мане, необходимы усилия. А чтобы вести себя, как некоторые футболисты из РПЛ – много ума и силы не нужно. Садио, конечно, иногда показывает характер, но когда дело связано с футболом. Например, хотел стукнуть Салаха, ведь Мохамед не отдал ему мяч в игре, где «Ливерпуль» уже побеждал 3:0. Вейналдум, который постоянно подкалывает скромных Мане и Салаха, в раздевалке дразнил египтянина вопросом: «Мо Салах, почему Мане хотел тебя стукнуть?» Вся команда, конечно, покатилась со смеху, ведь в курсе, что Садио и муху не обидит – скорее стеснительно начнет улыбаться. А помирились форварды, лайкнув вот это видео:

Про Мане не сочиняют легенду о благочестивом человеке, ему не лепят образ парня, который спокойно относиться к возможности тратить много денег на себя. Но забавно, что английская пресса обычно называет каждую женщину, с которой Садио фотографируется, его девушкой – минимум три таких случая. А на самом деле Мане старается при первой возможности полететь домой в родную деревню, подальше от футбольной суеты. Сенегалец в прошлом году рассказал, что он единственный футболист в команде (и, наверное, во всей АПЛ ), который не умеет играть в «PlayStation», и ему не интересно учиться. С Мане могут поиграть только те, кто рубится в UNO – настольная игра со специальными карточками и правилами.

Прекрасно, что парень, который работал в поле и недоедал в детстве, вырос и стал успешным футболистом. Прекрасно, что ребятам из родной деревушки Мане не нужно играть в футбол босиком – как делал сам Садио, ведь звезда «Ливерпуля» привез им бутсы, форму и хорошие мячи. Парень, росший в 800 километрах от Дакара, мог стать в лучшем случае учителем и мы бы о нем не узнали. А так разок убежал от родителей в сторону ближайшей футбольной школы – поймали, вернули, потом потерял отца – имам умер, и хотя в доме главным стал дядя – фанат футбола, все могло сложиться иначе, ведь пришлось зарабатывать себе на еду.

Но Мане повезло со школой, в «Метце» также мелькал Калиду Кулибали, а Садио хорошо принимали во всех клубах – в Австрии и Англии. Даже скауты «Спартака», которым Мане отказал, поскольку уже договорился с «Саутгемптоном», позже высказывались об общении с нападающим так, как и Клопп, и все остальные – парень ведет себя скромно, общается со всеми вежливо, звездной побезни нет. Не только Н’Голо Канте в мире большого футбола – славный малый. Что ни говорите, а реакция на успехи людей, что умеют себя вести без понтов, обычно какая-то более теплая, если угодно.

Все в курсе, что Мане – успешный футболист, который доминирует на поле и набрал на 27-м году жизни отличную форму. Но также почти все знают, что он и благотворительностью занимается, и загулы – не по его части. Садио полностью заслужил приз лучшему игроку Африки 2019, ведь выиграл три международных кубка с «Ливерпулем» и оказался со сборной Сенегала в финале Кубка Африканских Наций. Сильный футболист, который развивается и находится на личном пике, и хотя есть Салах и Марез – участники финальной тройки, прошлый год все-таки был годом Мане. Был важным, результативным, ярким и быстрым. Из сенегальской глуши добрался до кубка чемпионов – сказка из жизни.