Новым тренером по физподготовке «Динамо» станет испанец Верчили

Известный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что московское «Динамо» назначило испанца Хосе Пастора Верчили новым главным тренером «бело-голубых» по физической подготовке:

Хосе «Пепе» Пастор Верчили, известный по работе с Курбаном Бердыевым в «Ростове», стал новым тренером по физподготовке московского «Динамо». Знающие люди говорят, что его работа была заметна (тут я не спец) в «Ростове», особенно во время Лиги чемпионов. Испанец скоро должен прибыть на сбор динамовцев. Хорошее усиление штаба.