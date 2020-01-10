ГлавнаяНовости

Новым тренером по физподготовке «Динамо» станет испанец Верчили

сегодня, 16:32

Известный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что московское «Динамо» назначило испанца Хосе Пастора Верчили новым главным тренером «бело-голубых» по физической подготовке:

Хосе «Пепе» Пастор Верчили, известный по работе с Курбаном Бердыевым в «Ростове», стал новым тренером по физподготовке московского «Динамо». Знающие люди говорят, что его работа была заметна (тут я не спец) в «Ростове», особенно во время Лиги чемпионов. Испанец скоро должен прибыть на сбор динамовцев. Хорошее усиление штаба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноЦСКА объявил о смене начальника команды
Сегодня, 15:16 ФотоКомментарии10
Юрий Газзаев останется главным тренером «Енисея»
Сегодня, 10:55 Комментарии3
Экс-полузащитник «Динамо» Кульчий возглавил молодёжку «бело-голубых»
Сегодня, 09:47 Комментарии0
Отец Кирилла Новикова стал помощником сына в «Динамо»
Вчера, 20:23 Комментарии6
ОфициальноВ тренерском штабе «Ахмата» произошли изменения
Вчера, 14:48 Комментарии3
ОфициальноАсильдаров назначен на пост вице-президента «Анжи»
Вчера, 12:52 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100