СМИ: Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

По информации испанских СМИ, в руководстве «Барселоны» начались разговоры о возможном назначении на пост главного тренера бывшего игрока клуба Хави.
Отмечается, что генеральный директор каталонского клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль уже обсудили этот вопрос с легендой клуба, встреча прошла в столице Катара - Дохе.
Хави на сегодняшний день возглавляет «Аль-Садд». А за «Барселону» выступал с 1998 по 2015 год.
Тем не менее из других источников известно, что «Барселона» не собирается увольнять нынешнего тренера Эрнесто Вальверде.
жаль, не своевременная ...
жаль, не своевременная ...