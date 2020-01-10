ГлавнаяНовости

СМИ: Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

сегодня, 18:07

По информации испанских СМИ, в руководстве «Барселоны» начались разговоры о возможном назначении на пост главного тренера бывшего игрока клуба Хави.

Отмечается, что генеральный директор каталонского клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль уже обсудили этот вопрос с легендой клуба, встреча прошла в столице Катара - Дохе.

Хави на сегодняшний день возглавляет «Аль-Садд». А за «Барселону» выступал с 1998 по 2015 год.

Тем не менее из других источников известно, что «Барселона» не собирается увольнять нынешнего тренера Эрнесто Вальверде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Новым тренером по физподготовке «Динамо» станет испанец Верчили
Сегодня, 16:32 Комментарии1
ОфициальноЦСКА объявил о смене начальника команды
Сегодня, 15:16 ФотоКомментарии12
Юрий Газзаев останется главным тренером «Енисея»
Сегодня, 10:55 Комментарии3
Экс-полузащитник «Динамо» Кульчий возглавил молодёжку «бело-голубых»
Сегодня, 09:47 Комментарии0
Отец Кирилла Новикова стал помощником сына в «Динамо»
Вчера, 20:23 Комментарии6
ОфициальноВ тренерском штабе «Ахмата» произошли изменения
Вчера, 14:48 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 18:43
Смена напрашивается, но, пожалуй, нужен маститый коуч… А Хави, пока - в подмастерья… Первые шишки можно получить и во втором эшелоне..:)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:42
Каких успехов добился Хави как тренер, что бы возглавить один из лучших клубов мира? Но если руководство Барселоны так решит, пусть попробует
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:38
Эта хорошая новость.У Хави есть характер,харезм,стиль,мудрость и умное лицо,он вернет Барсу в прежнее русло,лучший вариант.Гвардиола тоже пришел из низшей лиги и показал сразу класс,а Хави лучше,чем Пеп.
_Inquisitor_
_Inquisitor_
сегодня в 18:37
Может Хави ещё и не созрел для этой ноши, но хуже чем с Вальверде точно не будет (не по результатам, а по качеству игры). В конце концов Райкаард, Гвардиола и Энрике до Барсы тоже нигде себя не проявили...
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 18:31
И где комментарии Альбиносов?С перечислением титулов и шприцов для Месси?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 18:27
интересно будет посмотреть на это, но очень рано ему
112910415
112910415
сегодня в 18:25
идея блестящая !
жаль, не своевременная ...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:24
Рискованно, но Вальверде, в любом случае, не уровень Барсы.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:21
Не каждый Хави способен стать Зиданом )
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 18:13
Очень рано увы(( Нужен промежуточный вариант!!!
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 18:10
Хави рано.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100