СМИ: Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

сегодня, 18:07

По информации испанских СМИ , в руководстве «Барселоны» начались разговоры о возможном назначении на пост главного тренера бывшего игрока клуба Хави.

Отмечается, что генеральный директор каталонского клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль уже обсудили этот вопрос с легендой клуба, встреча прошла в столице Катара - Дохе.

Хави на сегодняшний день возглавляет «Аль-Садд». А за «Барселону» выступал с 1998 по 2015 год.

Тем не менее из других источников известно, что «Барселона» не собирается увольнять нынешнего тренера Эрнесто Вальверде.