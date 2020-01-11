Дзадза попал в сферу интересов «Зенита»

сегодня, 15:13

Нападающий «Торино» может продолжить карьеру в «Зените», об этом сообщает итальянская пресса.

Петербургский клуб проявил активность и начал интересоваться 28-летним форвардом.

В текущем сезоне Дзадза принял участие в 20 матчах на клубном уровне. На счету форварда 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Торино» рассчитан до лета 2023 года.