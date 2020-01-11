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Дзадза попал в сферу интересов «Зенита»

сегодня, 15:13

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», об этом сообщает итальянская пресса.

Петербургский клуб проявил активность и начал интересоваться 28-летним форвардом.

В текущем сезоне Дзадза принял участие в 20 матчах на клубном уровне. На счету форварда 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Торино» рассчитан до лета 2023 года.

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nubom
nubom
сегодня в 16:00
Питерский хоспис после рождественских каникул возобновляет заезд нуждающихся зарубежных пенсионеров...
Igo0rek
Igo0rek ответил Трезвый повар
сегодня в 15:59
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90% этих болел такие же
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Пердив-на-Дону
сегодня в 15:59
Дзадза будет громить москву и ростов
клоун и клон)ахахах
Трезвый повар
Трезвый повар ответил Пердив-на-Дону
сегодня в 15:57
Дзадза будет громить москву и ростов
Михаил Славнов, Питер ман, A.Gordeev, Игорь Солнцев, Гоша Тамбовский, Иван Тасминский, Зейский, Кирилл Суриков, Александр Северный, Андрей Вишняков, Павел Амурский, Андрей Сибиряков, Сережа Грязев, Ачиститель, Багор, Балтийский, Бестрофейный, Броник, Владимир, Вова Туземец, второй, Гордецкий, ФК Пупсик, Дворник тарасовки, Дрессировщик хряков, Лиговский, Ладожский, ArgonS, Averoniy, azures, Atist, Alvish, Alpribas, Adepta, Accinit, Aljban, Adollinn, Aniva, Adepta, Abris, Akvarel, Alladins, Albasin, Abverin, Anisovich, Abradva, Androshin, Abordage, Aguer, Antonchik, Alista, Ablom, Almazny, Алябьев, Авербух, альсато, Адреналин, alex074, Binger, Boytser, Big krendel, Bikcon, Brutalny, Brugzash, Boxert, Balanenok, bojarind, Bajan, Владивосток-2000, Eddja, Egorium, Erlov, DanjaG, Doktor S, Danrog, Kэrroll, Kuvan, Izmar, 11-ти метровый, Clavaн, Comench, Сimonn, Cremen, cadmiy, Gruznoff, grisser, pavkur, Mekrash, Maxfas, Nimbles, Nafnafik, Glodor, jilbar, Spakov, Swinsi, Sargent, Sergus, Lukajs, InKarpinWeTrust, Cruis, Cleny, Columb, Lazurny, Stiv28, shlomo, Pozitivs, vezhliviy, vistory, Uskora, Заброда, Конопляных Дел Мастер, Лиапор, Ник Уволен, Omaxa, Батон Судьбы, Банщик из Тарасовки, Жарю Спартачей, Коллекционер пупсиков, Пупсиков эксперт, Пупсик тарасовский, Пупсятко, Подотдел очистки Тарасовки, Новости тарасовки, Педро тарасовский, Одержимый хряк, Не спартак, Знаю где трофей, Пулково-2, Illuha, swift stream, Коля Ретивый, Весёлый могильщик, ПалкоВводецъ, Браток Салтан, Инородный Семиноль, Свинодел, Свинельд, Свиносеанс, Свиновал, Свиноворазводитель, Юррыч, Шеф спартака, Чингачгук, Укротитель вепрей, Трубадур, Тарасовские мы, Тарасобаня., счет 7-0, Смольчик, Семьнуль команда, шум, Эльмот, 1 команда, 1-й парень, 2008 год, Радж Капур, Юрниекс, Yurza, 13ROS13, 13 RUS
---------------------------------------------------------------------------
Ты со всех своих 50 клонов всегда оскорбляешь Ростов и Московские клубы. Достаточно посмотреть в профиле твои сообщения. Вот и сейчас специально написал с маленькой буквы.Ты провоцируешь болельщиков Ростова и Московских клубов на ответную ненависть в адрес Зенита. Странно что настоящие болельщики Зенита не останавливают провокатора
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Пердив-на-Дону
сегодня в 15:56
Дзадза будет громить москву и ростов
    Пердив-на-Дону
    Пердив-на-Дону
    сегодня в 15:50
    Дзадза будет громить москву и ростов
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 15:49
    Дзюба больше забил, а пасов и того больше)
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 15:49
    Сейчас будут золотые горы предлагать.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 15:38
    Считай пропал
    particular
    particular
    сегодня в 15:37
    Возможно, для исполнения красивых разбегов на пробитии пеналей..:))
    Команда наполняется традициями, - кто лысину зацеловывает, кто палец надувает..:) Все при деле и публика довольна..:))
    ГНИДЫ
    ГНИДЫ
    сегодня в 15:37
    зулус один уже пришел пятидесяти миллионный
    ГНИДЫ
    ГНИДЫ
    сегодня в 15:35
    прийдет как и маркизио с детства за зенит,питер мой второй дом,зенит лучший клуб европы,а на поле вышел 2 раза по 5 минут,заработал на лавочке 20 млн евро посмеялся с клоунады и уехал(( ахахах
    Питер рулит
    Питер рулит
    сегодня в 15:35
    Утка...
    Зачем нам еще нап.....Защита нужна раз Иванович уходит...
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:32
    Ждём результат!
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил Икебод
    сегодня в 15:31
    круче молло ничего нет
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      сегодня в 15:29
      Кин-дза-дза и Кин-Дзю-Дзю умопомрачительная связка вырисовывается.
      Икебод
      Икебод
      сегодня в 15:28
      круче молло ничего нет
      Бог солнца
      Бог солнца ответил Wolverhampton
      сегодня в 15:21
      А хз🎅
      волгодон 2
      волгодон 2
      сегодня в 15:21
      куда бы ни приплыл дзадза..)
      dimagas2
      dimagas2 ответил Wolverhampton
      сегодня в 15:20
      Какой АПЛ?😂
      Выдуманный)) Анапско- Пермская Лига)))
      Wolverhampton
      Wolverhampton ответил Бог солнца
      сегодня в 15:18
      Десятка красная цена ему. Если Дзюба уйдет в АПЛ
      Какой АПЛ?😂
      Бог солнца
      Бог солнца
      сегодня в 15:17
      Десятка красная цена ему. Если Дзюба уйдет в АПЛ
      ГНИДЫ
      ГНИДЫ
      сегодня в 15:16
      верим в проект!
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