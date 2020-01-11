Дзадза попал в сферу интересов «Зенита»

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», об этом сообщает итальянская пресса.
Петербургский клуб проявил активность и начал интересоваться 28-летним форвардом.
В текущем сезоне Дзадза принял участие в 20 матчах на клубном уровне. На счету форварда 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Торино» рассчитан до лета 2023 года.
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Ты со всех своих 50 клонов всегда оскорбляешь Ростов и Московские клубы. Достаточно посмотреть в профиле твои сообщения. Вот и сейчас специально написал с маленькой буквы.Ты провоцируешь болельщиков Ростова и Московских клубов на ответную ненависть в адрес Зенита. Странно что настоящие болельщики Зенита не останавливают провокатора
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Ты со всех своих 50 клонов всегда оскорбляешь Ростов и Московские клубы. Достаточно посмотреть в профиле твои сообщения. Вот и сейчас специально написал с маленькой буквы.Ты провоцируешь болельщиков Ростова и Московских клубов на ответную ненависть в адрес Зенита. Странно что настоящие болельщики Зенита не останавливают провокатора
Команда наполняется традициями, - кто лысину зацеловывает, кто палец надувает..:) Все при деле и публика довольна..:))
Команда наполняется традициями, - кто лысину зацеловывает, кто палец надувает..:) Все при деле и публика довольна..:))
Зачем нам еще нап.....Защита нужна раз Иванович уходит...
Зачем нам еще нап.....Защита нужна раз Иванович уходит...