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Тренер «Астон Виллы»: «Против „Ман Сити“ мало энтузиазма и боевого настроя»

сегодня, 18:32
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ.

Для команды сейчас настал переломный момент. Сокрушаться по поводу положения команды в таблице пока не вижу смысла. Хотя, конечно, это нагнетает давление и добавляет ответственности. До середины таблицы всего 4-7 очков, впереди еще куча матчей. Каждый будем играть как последний.

Что касается «Ман Сити», то все, что от нас требуется это допустить как можно меньше ошибок и выполнить те задачи на поле, которые мы установили во время подготовки. Да, все эти планы часто рушатся во время игры, но играть на энтузиазме и боевом настрое мало против такого соперника, они могут обратить этот энтузиазм и настрой против тебя же.

«Вилла» занимает 17 строчку в таблице, имея в активе 21 очко. В прошлом туре команда обыграла «Бернли». 

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