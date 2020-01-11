Тренер «Астон Виллы»: «Против „Ман Сити“ мало энтузиазма и боевого настроя»

Главный тренер «Астон Виллы» поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ .

Для команды сейчас настал переломный момент. Сокрушаться по поводу положения команды в таблице пока не вижу смысла. Хотя, конечно, это нагнетает давление и добавляет ответственности. До середины таблицы всего 4-7 очков, впереди еще куча матчей. Каждый будем играть как последний.

Что касается «Ман Сити», то все, что от нас требуется это допустить как можно меньше ошибок и выполнить те задачи на поле, которые мы установили во время подготовки. Да, все эти планы часто рушатся во время игры, но играть на энтузиазме и боевом настрое мало против такого соперника, они могут обратить этот энтузиазм и настрой против тебя же.