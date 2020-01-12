В матче чемпионата Мальты футболист избил арбитра

сегодня, 14:02

Матч второго дивизиона Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» был остановлен из-за буйства игрока Антуана Камиллери, который напал на арбитра.

Инцидент случился после того, как главный судья встречи удалил футболиста с поля за повторное предупреждение. Недовольный решением арбитра Камиллери остался и попытался его атаковать, но в дело вмешались игроки «Саннат Лайонс». Однако после футболист набросился на ассистента главного арбитра. Уточняется, что Камиллери дважды ударил судью в лицо. После этого игрок ушёл в раздевалку в сопровождении полиции. Стадион он покинул в наручниках.

Напомним, что недавно полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери получил три игры дисквалификации за толчок арбитра.