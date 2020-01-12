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В матче чемпионата Мальты футболист избил арбитра

сегодня, 14:02

Матч второго дивизиона Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» был остановлен из-за буйства игрока Антуана Камиллери, который напал на арбитра. 

Инцидент случился после того, как главный судья встречи удалил футболиста с поля за повторное предупреждение. Недовольный решением арбитра Камиллери остался и попытался его атаковать, но в дело вмешались игроки «Саннат Лайонс». Однако после футболист набросился на ассистента главного арбитра. Уточняется, что Камиллери дважды ударил судью в лицо. После этого игрок ушёл в раздевалку в сопровождении полиции. Стадион он покинул в наручниках.

Напомним, что недавно полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери получил три игры дисквалификации за толчок арбитра.

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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:46
Это пожизненное.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:40
В семидесятые годы вратарь Бакинского "Нефчи" Крамаренко послал главного арбитра в нокаут.Больше Крамаренко в футбол не играл, но и судья больше не судил.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 14:39
Ну и условия там, за забором каким то играют, у нас первенство города посолиднее
cska plus
cska plus
сегодня в 14:19
Это федуну уроком будет, скоро его судей будут колотить.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 14:14
Надо так судей юве избить
VIPded
VIPded
сегодня в 14:13
Подписать парня в РПЛ срочно надо.
Ренейм Ренеймович
Ренейм Ренеймович
сегодня в 14:10
Предлагаю Мешкова с Вилковым на Мальту сослать аххах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:09
А Кашшаи собрался наших арбитров в европы внедрять....
Страшно представить что ждёт там "егоровцев"...))))
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