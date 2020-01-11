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«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Тоттенхэмом»

сегодня, 22:22
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В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» в выездном матче победил «Тоттенхэм».

«Мерсисайдцы» продолжают лидировать в турнирной таблице (61 очко), «шпоры» на 8-м месте (30 очков).

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0:1 (0:1)
Голы: Роберто Фирмино 37

«Тоттенхэм»: Газзанига, Танганга, Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Роуз (Ламела 69), Орье, Эриксен (Ло Чельсо 69), Уинкс, Сон, Моура, Алли
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана 61), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Шакири 90+2), Роберто Фирмино, Мане (Ориги 81)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Гомес 23, Окслейд-Чемберлен 39

Судья: Аткинсон Мартин.

Ранее ближайший преследователь «красных» «Лестер» уступил «Саутгемптону».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 23:26
Да даже болбой не помог моурилке
говорят,травмировался,на мяч наступил.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил W.N.W.A.
сегодня в 23:24
Наша мафия лучшая в Европе)
ещё хотят КариУса на Чакыра поменять, вообще будет Чили-Перчик.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 23:24
1-10-0-0 любимая схема моурилки
1 - Это сам Особенный и 10 его трофеев,а у его оппонентов сплошные НУЛИ!
Tigran Danielyan
Tigran Danielyan ответил Заратустра
сегодня в 23:24
Тоттенхэм закрепился в середине таблицы. Это возвращение блудных кур домой. Возвращение пернатых в родные пенаты, так сказать. Там и им самое место, раз ливерпуделям борьбу не могут навязать.
Через неделю МЮ встретится с Ливерпулем. Почти уверен, что МЮ ждет то же учесть, может и больше... так что не надо ругать Тотенхема
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Rizo1
сегодня в 23:23
Скоро Жорик крайнего начнёт искать.... Вообще руководство кур с тупили уволит Покета и пригласить переводчика.. Тотенхен поплыл....
а ЧЁ их искать они уже есть: Травмированный Бойболл, у Клоппа не было блокнота,а до кепки и очков не допрыгнуть. В зимнюю форточку,нужно срочно купить стремянку.
lexatver
lexatver ответил Тюрк-Кипчак
сегодня в 23:21
Вообще у Ливерпуля самый сложный это январь: Шпоры, МЮ и Волки. Февраль, март - нормально. В апреле выезд к Сити только. Май выезд к канонирам и сорокам, и дома Челси. И все....
Да че тут особо переживать уже! Ливерпуль - машина на данный момент и конкурентов особо нет! 100% чемпион АПЛ, а скорее всего и ЛЧ
cska plus
cska plus
сегодня в 23:11
Не удивительно.
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
сегодня в 23:09
Вообще у Ливерпуля самый сложный это январь: Шпоры, МЮ и Волки. Февраль, март - нормально. В апреле выезд к Сити только. Май выезд к канонирам и сорокам, и дома Челси. И все....
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 23:09
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил W.N.W.A.
    сегодня в 23:03
    «Ливерпуль» стал первой командой в истории топ-5 лиг Европы, которой удалось выиграть 20 из 21 стартового матча чемпионата. Мерсисайдцы набрали 61 очко в 21 матче, что также является лучшим результатом за один сезон в топ-5 лигах Европы."(с) Мы наблюдаем историю ребзя!)))
    было бы 21 из 21 если бы не МЮ!!!)))))
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил Тюрк-Кипчак
    сегодня в 23:01
    Гомес, Хендо и Веня подустали походу (чуть не привезли-на нервах), хорошо что Матип, Шак, Фаб выздоровили + Минамино еще есть. Ротацию Клопп во время делает, и все равно напряжение есть у людей. Позже Кейта и Милли подключаться и тогда к весне все ОК будет. А так сегодня адреналлина хапнул, и про валидол начал вспоминать на какой полке он завалался :))) Шпоры сегодня все на свете рвали, чтобы именно в этом матче выложиться. Следующий матч такой же будет с МЮ, но разница лишь то что на Энфилде...:))))
    Главное никто не поломался перед матчем с МЮ! У МЮ то скота Мактоминая не хватает, так что после боксиндей потери минимальные!
    Заратустра
    Заратустра ответил ст_прапорщик
    сегодня в 23:00
    А в чём не прав Колин Фарелл? Тебе нечего возразить ему по существу. Он кратко отразил всю суть Тоттенхэма одной меткой фразой.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    сегодня в 22:58
    повезло вам, ливерные
    Тюрк-Кипчак
    Тюрк-Кипчак
    сегодня в 22:57
    Гомес, Хендо и Веня подустали походу (чуть не привезли-на нервах), хорошо что Матип, Шак, Фаб выздоровили + Минамино еще есть. Ротацию Клопп во время делает, и все равно напряжение есть у людей. Позже Кейта и Милли подключаться и тогда к весне все ОК будет. А так сегодня адреналлина хапнул, и про валидол начал вспоминать на какой полке он завалался :))) Шпоры сегодня все на свете рвали, чтобы именно в этом матче выложиться. Следующий матч такой же будет с МЮ, но разница лишь то что на Энфилде...:))))
    W.N.W.A.
    W.N.W.A. ответил ст_прапорщик
    сегодня в 22:56
    Ну не бурчи, порадуйся с нами)
    neverwin
    neverwin
    сегодня в 22:56
    С победой!!
    RedRedTeam
    RedRedTeam
    сегодня в 22:56
    Поздравляю Красную Армию с очередной дежурной Победой. А для хейтерни шабаш опять отменяется, ждите трамвая.
    W.N.W.A.
    W.N.W.A.
    сегодня в 22:55
    «Ливерпуль» стал первой командой в истории топ-5 лиг Европы, которой удалось выиграть 20 из 21 стартового матча чемпионата.
    Мерсисайдцы набрали 61 очко в 21 матче, что также является лучшим результатом за один сезон в топ-5 лигах Европы."(с)
    Мы наблюдаем историю ребзя!)))
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил W.N.W.A.
    сегодня в 22:54
    ))) точно. Но думаю Ферт с ним согласился бы)
    Согласился и в баре отметелил бы!!!
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    сегодня в 22:52
    Ливер набрал хороший ход, завидно мля... молодцы... Но местная торсида пусть вспоминает Колина Фарелла и 61ит неизвестно что
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил W.N.W.A.
    сегодня в 22:49
    ))) точно. Но думаю Ферт с ним согласился бы)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил W.N.W.A.
    сегодня в 22:49
    Колин Ферт, как и Колин Фарелл 4уйни не скажет)
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 22:47
    Моур проигрывает всё.
    W.N.W.A.
    W.N.W.A. ответил Limp Bizkit
    сегодня в 22:45
    ))) точно. Но думаю Ферт с ним согласился бы)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил Ruslan3132
    сегодня в 22:45
    Неужели смогут красные повторить тот результат Арсенала ) без поражений
    Когда начнут думать о том результате, оступятся, закон подлости!!!
    Limp Bizkit
    Limp Bizkit ответил W.N.W.A.
    сегодня в 22:44
    Ттх был хорош во 2 тайме, но как говорил Колин Ферт...
    Может Колин Фарелл?)))
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 22:43
    Тоттенхэм закрепился в середине таблицы. Это возвращение блудных кур домой. Возвращение пернатых в родные пенаты, так сказать. Там и им самое место, раз ливерпуделям борьбу не могут навязать.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 22:42
    Да даже болбой не помог моурилке
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 22:41
    Неужели смогут красные повторить тот результат Арсенала ) без поражений
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 22:40
    Хороший матч получился.Ло Чельсо, конечно, мог очко выцарапать.Поздравления Ливеру, стата растет дальше)
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