«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Тоттенхэмом»

В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» в выездном матче победил «Тоттенхэм».
«Мерсисайдцы» продолжают лидировать в турнирной таблице (61 очко), «шпоры» на 8-м месте (30 очков).
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0:1 (0:1)
Голы: Роберто Фирмино 37
«Тоттенхэм»: Газзанига, Танганга, Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Роуз (Ламела 69), Орье, Эриксен (Ло Чельсо 69), Уинкс, Сон, Моура, Алли
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана 61), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Шакири 90+2), Роберто Фирмино, Мане (Ориги 81)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Гомес 23, Окслейд-Чемберлен 39
Судья: Аткинсон Мартин.
Ранее ближайший преследователь «красных» «Лестер» уступил «Саутгемптону».