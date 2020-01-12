«Удинезе» разгромил «Сассуоло»

«Удинезе» переиграл «Сассуоло» в матче 19-го тура Серии А.
После этой встречи «Удинезе» занимает 11-е место в таблице (24 очка), а «Сассуоло» - 14-е (19 очков).
Удине, стадион «Дачия Арена»
«Удинезе» - «Сассуоло» - 3:0 (1:0)
Голы: Окака-Чука 14, Сема 68, де Пауль 90+1
«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нейтинк, Ларсен, де Пауль, Мандрагора (Яяло 75), Фофана, Сема, Лазанья (Пуссетто 62), Окака-Чука (Теодорчик 85)
Главный тренер: Готти Лука.
«Сассуоло»: Консильи, Тольян (Мюльдюр 75), Романья, Феррари, Рожерио (Кириакопулос 86), Мба Обьянг, Маньянелли, Бога, Траоре, Джуричич (Распадори 69), Капуто
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
В другом матче тура «Интер» и «Аталанта» сыграли вничью.