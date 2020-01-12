ГлавнаяНовости

«Удинезе» разгромил «Сассуоло»

сегодня, 16:38
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе3 : 0Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Удинезе» переиграл «Сассуоло» в матче 19-го тура Серии А.

После этой встречи «Удинезе» занимает 11-е место в таблице (24 очка), а «Сассуоло» - 14-е (19 очков).

Удине, стадион «Дачия Арена»

«Удинезе» - «Сассуоло» - 3:0 (1:0)
Голы: Окака-Чука 14, Сема 68, де Пауль 90+1

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нейтинк, Ларсен, де Пауль, Мандрагора (Яяло 75), Фофана, Сема, Лазанья (Пуссетто 62), Окака-Чука (Теодорчик 85)
Главный тренер: Готти Лука.

«Сассуоло»: Консильи, Тольян (Мюльдюр 75), Романья, Феррари, Рожерио (Кириакопулос 86), Мба Обьянг, Маньянелли, Бога, Траоре, Джуричич (Распадори 69), Капуто
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

В другом матче тура «Интер» и «Аталанта» сыграли вничью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Интер» не удержал победу над «Аталантой»
Сегодня, 00:39 Комментарии129
«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Тоттенхэмом»
Вчера, 22:22 Комментарии114
Очередной гол Иммобиле принес «Лацио» победу над «Наполи»
Вчера, 21:54 Комментарии44
Гол Муссы Дембеле принес «Лиону» волевую победу над «Бордо»
Вчера, 21:22 Комментарии1
«Эвертон» одолел «Брайтон» в домашнем матче
Вчера, 19:59 Комментарии3
«Вулверхэмптон» продлил безвыигрышную серию, сыграв вничью с «Ньюкаслом»
Вчера, 19:55 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:28
Обычно Сассуоло разгромить не возможно, что-то пошло не так.
112910415
112910415
сегодня в 17:08
это судьба
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:58
Просто крупный счет
beefs
beefs
сегодня в 16:47
Отлично...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100