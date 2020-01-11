ГлавнаяНовости

Гол Муссы Дембеле принес «Лиону» волевую победу над «Бордо»

сегодня, 21:22
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо1 : 2Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Лион» одержал гостевую победу над «Бордо» в матче 20-го тура чемпионата Франции. «Ткачи» (29 очков) поднимаются на пятое место в таблице, жирондинцы (26 баллов) - тринадцатые.

Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик

«Бордо» - «Лион» 1:2 (1:0)
Голы: Бриан 15 - Корне 50, Дембеле 53

«Бордо»: Костиль, Мешер, Косьельни, Пабло Кастро, Сабали (Калу 54), Отавио, Тчуаэми (Уден 40), Бенито, Де Превиль (Хванг 70), Башич, Бриан
Главный тренер: Соуза Паулу.

«Лион»: Лопеш, Рафаэл, Марсело, Андерсен, Марсал, Какере (Тузар 90+4), Тиаго Мендеш, Ауар (Денайе 90), Траоре (Мартен 64), Дембеле, Корне
Главный тренер: Гарсия Руди.

Предупреждения: Рафаэл 24, Траоре 45+1, Пуссен 89, Лопеш 90

Ранее «Марсель» обыграл «Ренн».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Очередной гол Иммобиле принес «Лацио» победу над «Наполи»
Сегодня, 21:54 Комментарии13
«Эвертон» одолел «Брайтон» в домашнем матче
Сегодня, 19:59 Комментарии3
«Вулверхэмптон» продлил безвыигрышную серию, сыграв вничью с «Ньюкаслом»
Сегодня, 19:55 Комментарии2
«Лестер» потерпел поражение в матче против «Саутгемптона»
Сегодня, 19:53 Комментарии25
«Челси» на своём поле разгромил «Бернли»
Сегодня, 19:52 Комментарии15
Дубль Рэшфорда позволил МЮ разгромить «Норвич»
Сегодня, 19:50 Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100