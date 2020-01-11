Гол Муссы Дембеле принес «Лиону» волевую победу над «Бордо»

«Лион» одержал гостевую победу над «Бордо» в матче 20-го тура чемпионата Франции. «Ткачи» (29 очков) поднимаются на пятое место в таблице, жирондинцы (26 баллов) - тринадцатые.
Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик
«Бордо» - «Лион» 1:2 (1:0)
Голы: Бриан 15 - Корне 50, Дембеле 53
«Бордо»: Костиль, Мешер, Косьельни, Пабло Кастро, Сабали (Калу 54), Отавио, Тчуаэми (Уден 40), Бенито, Де Превиль (Хванг 70), Башич, Бриан
Главный тренер: Соуза Паулу.
«Лион»: Лопеш, Рафаэл, Марсело, Андерсен, Марсал, Какере (Тузар 90+4), Тиаго Мендеш, Ауар (Денайе 90), Траоре (Мартен 64), Дембеле, Корне
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Рафаэл 24, Траоре 45+1, Пуссен 89, Лопеш 90
Ранее «Марсель» обыграл «Ренн».