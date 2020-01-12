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«Интер» не удержал победу над «Аталантой»

сегодня, 00:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В матче 19-го тура «Интер» и «Аталанта» сыграли вничью. В самом начале встречи нападающий «нерадзурри» Лаутаро Мартинес на 4-й минуте открыл счет, бергамаски сумели ответить на 75-й минуте, благодаря голу Робина Госенса.

В турнирной таблице «Интер» занимает первую строчку (46 очков), «Аталанта» на 4-м месте (35 очков).

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - «Аталанта» 1:1 (1:0)
Голы: Мартинес 4 - Госенс 75 Нереализованный пенальти: - Муриэль 88

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Кандрева, Сенси (Валеро 71), Брозович, Гальярдини, Бираги, Лукаку, Мартинес (Политано 80)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Пашалич (Муриэль 70), Госенс (Кастань 90+1), Гомес, Иличич, Сапата (Малиновский 53)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Хатебур 8, де Рон 24, Паломино 42, Conte A. 42, Сенси 65, Годин 83, Малиновский 89

Судья: Рокки Джанлука.

Ранее «Лацио» одолел «Наполи».

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Все комментарии
djaich
djaich ответил УрсХох
сегодня в 01:14
Ну хоть попытайся выглядеть умным человеком! Тебе цифры приводят,а ты гнешь свое. Где,блин,и во что она играющая,не владея мячом????
В матче именно против нынешней Аталанты? Милан с Пармой, может быть, не знаю, даже лучшую статистику по владению мячом в тех матчах имели. Им это помогло?
juvenale
juvenale ответил Mar4elo
сегодня в 01:12
Ну посмотрим в мае месяце умрет моя надежда или вас тут на ветке как ветром сдует,а в новостях будет пеналдо плакать,что это все злой рок,а он лучший игрок мира
пеналдо...ух как обидно было
Mar4elo
Mar4elo ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:11
Ну посмотрим в мае месяце умрет моя надежда или вас тут на ветке как ветром сдует,а в новостях будет пеналдо плакать,что это все злой рок,а он лучший игрок мира
djaich
djaich ответил juvenale
сегодня в 01:11
Лацио как раз имеет командную игру и с не самым сильным составом играет в футбол.Тот же Луис Альберто там просто дирижирует
Игру имеет, но не особо зрелищную, хотя, может статься, что именно такой подход окажется наиболее рациональным по итогам сезона.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:10
Аталанта на 15 банок больше юве забила
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Mar4elo
сегодня в 01:08
Иди спать ложись фанат с 96,надеюсь завтра судейство с Ромой будет справедливое,а не как всегда
    juvenale
    juvenale ответил Mar4elo
    сегодня в 01:08
    Иди спать ложись фанат с 96,надеюсь завтра судейство с Ромой будет справедливое,а не как всегда
    про как всегда поподробнее с конкретными ссылками
    juvenale
    juvenale ответил djaich
    сегодня в 01:07
    Нет. Класс игры Лацио заметно ниже, чем у Интера.
    Лацио как раз имеет командную игру и с не самым сильным составом играет в футбол.Тот же Луис Альберто там просто дирижирует
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил h8you
    сегодня в 01:07
    а за что коммент BaggioR забанили?человек не оскорблял никого,просто изменил название клуба и сразу бан?
    Ты посмотри, кто удалил тот коммент и вопросы отпадут сами собой)
    Можешь и мой последний удалённый посмотреть, там нет никакого криминала, но я и выяснять не хочу. Надоело.
    Mar4elo
    Mar4elo ответил juvenale
    сегодня в 01:07
      djaich
      djaich ответил juvenale
      сегодня в 01:05
      ну тогда одну Аталанту оставь,ну еще + Лацио с натяжкой
      Нет. Класс игры Лацио заметно ниже, чем у Интера.
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Mar4elo
      сегодня в 01:05
      Кто Интеру сливает? Если ты не в курсе то Интер чемпионом не был с 2009 года,может это Ювентусу чуть ветер подует сразу пенальти ставят и победы дарят !
      Интер вообще никогда не был чемпионом. У мердосов все чашки картонные, начиная с самой первой. Это даже фан-сайт интера не отрицает. Так и пишут, что первое скудетто было выиграно не спортивно. Аха-ха), потом неспортивно остались в элите, заняв последнее место, кофе Эрерры, паспортные скандалы, кальчополи, а сейчас пропихнули интериста в президенты ФФИ, отсюда и псевдоконкуренция Ювентусу, со стороны судей. Посчитай сколько очков для вас набрали Рокки, Абисо, Мариани, Лепен и им подобные. Аха-ха)
      juvenale
      juvenale ответил djaich
      сегодня в 01:04
      Без разницы. Других претендентов на место в пару самых играющих команд Серии А нет.
      ну тогда одну Аталанту оставь,ну еще + Лацио с натяжкой
      УрсХох
      УрсХох ответил djaich
      сегодня в 01:04
      Без разницы. Других претендентов на место в пару самых играющих команд Серии А нет.
      Ну хоть попытайся выглядеть умным человеком!
      Тебе цифры приводят,а ты гнешь свое.
      Где,блин,и во что она играющая,не владея мячом????
      juvenale
      juvenale ответил Mar4elo
      сегодня в 01:04
      Кто Интеру сливает? Если ты не в курсе то Интер чемпионом не был с 2009 года,может это Ювентусу чуть ветер подует сразу пенальти ставят и победы дарят !
      хахахахаа
      djaich
      djaich ответил juvenale
      сегодня в 01:01
      посмотри два последних матча с наполи и аталантой.Картон играет в автобус и на контратаках.В чемпионате Италии парик выигрывает только за счет насыщения полузащиты и мотивации
      Без разницы. Других претендентов на место в пару самых играющих команд Серии А нет.
      Mar4elo
      Mar4elo ответил Князь сажал врагов на посох
      сегодня в 01:01
      Кто Интеру сливает? Если ты не в курсе то Интер чемпионом не был с 2009 года,может это Ювентусу чуть ветер подует сразу пенальти ставят и победы дарят !
      djaich
      djaich ответил УрсХох
      сегодня в 01:00
      Кто то ровно по ходу сезона идет, а кто то отдельными всполохами демонстрирует прекрасную форму и сверхрезультативную игру.
      juvenale
      juvenale ответил djaich
      сегодня в 01:00
      Наравне с Аталантой.
      посмотри два последних матча с наполи и аталантой.Картон играет в автобус и на контратаках.В чемпионате Италии парик выигрывает только за счет насыщения полузащиты и мотивации
      УрсХох
      УрсХох ответил djaich
      сегодня в 01:00
      Наравне с Аталантой.
      30% владения.Да,играющая.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 00:59
      Не болел, просто смотрел. Веселенький матч получился. Атланта понравилась больше. Они были лучше, все штанги ощипали !!! Ну и Ханданович - красавЕц, спас Интер от поражения.
      Ничья в пользу конкурентов.
      Икебод
      Икебод
      сегодня в 00:59
      Бергамаски оказывается
      djaich
      djaich ответил juvenale
      сегодня в 00:58
      картон самая играющая команда в серии-а ахааа
      Наравне с Аталантой.
      juvenale
      juvenale ответил djaich
      сегодня в 00:58
      Достойный результат для обоих клубов. Две самые играющие команды на данный момент в Серии А разошлись миром. После триумфа Аталанты над Шахтером, Миланом и Пармой было интересно, как закончится матч.
        djaich
        djaich ответил vitalik dobroy
        сегодня в 00:58
        Матч по скоростям удивил. Аталанта с большим потенциалом!
        Уже не первый сезон бергамаски подобной игрой радуют, но, скорее всего, это как всегда временно. Глубины состава у Аталанты нет, чтобы постоянно по ходу сезона так выкладываться.
        h8you
        h8you
        сегодня в 00:56
        а за что коммент BaggioR забанили?человек не оскорблял никого,просто изменил название клуба и сразу бан?
        djaich
        djaich
        сегодня в 00:55
        Достойный результат для обоих клубов. Две самые играющие команды на данный момент в Серии А разошлись миром. После триумфа Аталанты над Шахтером, Миланом и Пармой было интересно, как закончится матч.
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил Mar4elo
        сегодня в 00:54
        Как ты переобулся к концу сезона,а в начале орал что Интеру не судьба чемпионом стать,а уже орёшь пусть Лацио победит,но не Интер ж*па пригорает не веришь уже в успех Ювентуса своего
          juvenale
          juvenale ответил Mar4elo
          сегодня в 00:53
          Как ты переобулся к концу сезона,а в начале орал что Интеру не судьба чемпионом стать,а уже орёшь пусть Лацио победит,но не Интер ж*па пригорает не веришь уже в успех Ювентуса своего
          на поле у картона нет шансов,но все ведь знают,как кабинет выигрывает свои титулы.Уже вон и президентом ФФи стал бывший работник пирелли и житель милана
          juvenale
          juvenale ответил Mar4elo
          сегодня в 00:52
          Как ты переобулся к концу сезона,а в начале орал что Интеру не судьба чемпионом стать,а уже орёшь пусть Лацио победит,но не Интер ж*па пригорает не веришь уже в успех Ювентуса своего
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