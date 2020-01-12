«Интер» не удержал победу над «Аталантой»

В матче 19-го тура «Интер» и «Аталанта» сыграли вничью. В самом начале встречи нападающий «нерадзурри» Лаутаро Мартинес на 4-й минуте открыл счет, бергамаски сумели ответить на 75-й минуте, благодаря голу Робина Госенса.
В турнирной таблице «Интер» занимает первую строчку (46 очков), «Аталанта» на 4-м месте (35 очков).
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интер» - «Аталанта» 1:1 (1:0)
Голы: Мартинес 4 - Госенс 75 Нереализованный пенальти: - Муриэль 88
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Кандрева, Сенси (Валеро 71), Брозович, Гальярдини, Бираги, Лукаку, Мартинес (Политано 80)
Главный тренер: Конте Антонио.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Пашалич (Муриэль 70), Госенс (Кастань 90+1), Гомес, Иличич, Сапата (Малиновский 53)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Хатебур 8, де Рон 24, Паломино 42, Conte A. 42, Сенси 65, Годин 83, Малиновский 89
Судья: Рокки Джанлука.
Ранее «Лацио» одолел «Наполи».
Можешь и мой последний удалённый посмотреть, там нет никакого криминала, но я и выяснять не хочу. Надоело.
Можешь и мой последний удалённый посмотреть, там нет никакого криминала, но я и выяснять не хочу. Надоело.
Тебе цифры приводят,а ты гнешь свое.
Где,блин,и во что она играющая,не владея мячом????
Тебе цифры приводят,а ты гнешь свое.
Где,блин,и во что она играющая,не владея мячом????
Ничья в пользу конкурентов.
Ничья в пользу конкурентов.
А по Лацио он прав. Они нас дважды за неделю хлопнули, на моей памяти, а я смотрю Ювентус с 1998 года, ни одному тренеру не удавалось провернуть такое. Римляне умеют обыгрывать Ювентус на поле, а не как принтер - в кабинетах. Так что если выиграют скудо в честной борьбе я искренне поздравлю всех лациале.
А по Лацио он прав. Они нас дважды за неделю хлопнули, на моей памяти, а я смотрю Ювентус с 1998 года, ни одному тренеру не удавалось провернуть такое. Римляне умеют обыгрывать Ювентус на поле, а не как принтер - в кабинетах. Так что если выиграют скудо в честной борьбе я искренне поздравлю всех лациале.