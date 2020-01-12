Алдонин: «У меня есть тренерская лицензия»

Новый тренер «Торпедо» рад, что получил работу в московском клубе.

Мне очень приятно оказаться в таком именитом клубе, как «Торпедо», в тренерский штаб которого входит Сергей Игнашевич – мой давний друг и партнер по ЦСКА . Постараюсь плодотворно и конструктивно работать, чтобы сделать команду сильнее.

Сейчас нам предстоят тренировочные сборы, на которых этот круг будет более точно определен. Но, конечно, у нас неоднократно возникал диалог, мы разговаривали на тему того, что необходимо будет делать. Мне предстоит проводить большой объём работы, и для меня это будет несколько новая роль. Потому что как футболист я опытный, а как тренер еще только начинающий. Пока все в теории, хочется поскорее приступить к практике.

У меня есть тренерская лицензия. Я прошел обучение, у меня есть лицензия категории «А», которую я совсем недавно подтвердил. В Академию тренерского мастерства я пришел еще во время игровой карьеры, потому что всегда хотел связать свою судьбу с футболом и никогда с ним не расставался. В будущем планирую получить лицензию категории Pro.