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«Спартак» взял на сборы 5 голкиперов и Баду

сегодня, 14:22

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что «красно-белые» отправились на сбор в ОАЭ.

Сборы будут проходить в Абу-Даби с 13 по 24 января, всего отправилось 26 футболистов.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Малкольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренцо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

Нападающий: Эсекель Понсе.

Форвард Джордан Ларссон находится в расположении сборной Швеции и присоединится позднее.

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Все комментарии
VIPded
VIPded ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 15:17
И это не поможет...)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:09
Всё 5 вратарей будут сразу в воротах стоять, чтоб семерочку опять не пропустить
ДСА
ДСА
сегодня в 15:02
С вратарями явный перебор.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:01
Вратарей пять,а нападающий Секель Понсе один за всех отдувается 😨
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:58
Скоро по семь вратарей брать будут,может хоть с кем-нибудь повезет,а то одни неудачники.
Серж 5454
Серж 5454
сегодня в 14:51
а где самый важный игрок Джано, без него точно впердыв только
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:51
С таким составом только за выживание бороться.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 14:36
с таким составом только за выживание бороться
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 14:35
Баду тащит спартак
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 14:32
вратарей маловато
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 14:29
У Спартака есть свой Малкольм)
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 14:29
Нужно, нужно усиление! На правый фланг обязательно. К уровню Фернандо и близко никто не подобрался из нынешних, а значит нужен какой-нибудь атлетичный загорелый хлопец в центр, желательно французской школы. Ну и очень на Шюррле надеюсь - ведь если подведёт нужна будет ему замена.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:27
Весь шлак РПЛ собрался.
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 14:27
добрый день за варди так и не начислена всего 4 бала , вместо 10 балов о у меня был капитаном и отдал голевой пас..
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