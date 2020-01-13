«Спартак» взял на сборы 5 голкиперов и Баду

сегодня, 14:22

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что «красно-белые» отправились на сбор в ОАЭ .

Сборы будут проходить в Абу-Даби с 13 по 24 января, всего отправилось 26 футболистов.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Малкольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренцо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

Нападающий: Эсекель Понсе.

Форвард Джордан Ларссон находится в расположении сборной Швеции и присоединится позднее.