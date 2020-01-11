Головин – в заявке «Монако» на матч против ПСЖ

Пресс-служба «Монако» в твиттере опубликовала заявку на матч 20-го тура чемпионата Франции с ПСЖ. В списке присутствует российский полузащитник Александр Головин.
Вратари: Диего Бенальо, Бенджамин Лекомт, Сейду Си;
Защитники: Рубен Агилар, Бенуа Бадиашиль, Фоде Балло-Туре, Камиль Глик, Гильермо Марипан, Беньямин Хенрикс;
Полузащитники: Тьемуэ Бакайоко, Жиль Диас, Сеск Фабрегас, Александр Головин, Желсон Мартинш, Адриен Силва;
Нападающие: Жан-Кевин Огюстен, Бальде Кейта, Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани.
В прошлом туре обе команды добились разгромных побед над соперниками.