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Головин – в заявке «Монако» на матч против ПСЖ

сегодня, 21:34
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб МонакоМонакоЗавтра в 23:00 Не начался

Пресс-служба «Монако» в твиттере опубликовала заявку на матч 20-го тура чемпионата Франции с ПСЖ. В списке присутствует российский полузащитник Александр Головин.

Вратари: Диего Бенальо, Бенджамин Лекомт, Сейду Си;

Защитники: Рубен Агилар, Бенуа Бадиашиль, Фоде Балло-Туре, Камиль Глик, Гильермо Марипан, Беньямин Хенрикс;

Полузащитники: Тьемуэ Бакайоко, Жиль Диас, Сеск Фабрегас, Александр Головин, Желсон Мартинш, Адриен Силва;

Нападающие: Жан-Кевин Огюстен, Бальде Кейта, Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани.

В прошлом туре обе команды добились разгромных побед над соперниками.

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Все комментарии
Никита Бычков
Никита Бычков ответил Лаутаро Мартинес
сегодня в 22:10
Галавин против Парадаса. Скучно.
Ну в следующем сезоне будешь за мясом наблюдать в фнл будет весело
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 22:09
У головина дух победителя он же армеец
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 22:01
Удачи Сане и Монако!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 21:53
Выйдет в нужный момент
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:47
Лучше Головину отдохнуть, шансов всё равно нет.
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 21:45
ПСЖ порвет середняка Франции!
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
сегодня в 21:44
Галавин против Парадаса. Скучно.
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