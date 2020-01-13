Д. Попов: «Посоветовал бы Кокорину перейти в „Фейеноорд“»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал слухи о том, что нападающий «Зенита» может перейти в «Фейеноорд».

Во-первых, это серьезная команда из хорошего чемпионата. «Фейеноорд» на слуху вместе с «Аяксом» и ПСВ . Во-вторых, Адвокат знает Кокорина со времен сборной России и говорит, что сам готов забрать его отсюда. А в-третьих, самому Кокорину ментально проще будет за границей, потому что в России после известных событий к нему слишком много нездорового интереса.