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Д. Попов: «Посоветовал бы Кокорину перейти в „Фейеноорд“»

сегодня, 20:05

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов прокомментировал слухи о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Фейеноорд».

Во-первых, это серьезная команда из хорошего чемпионата. «Фейеноорд» на слуху вместе с «Аяксом» и ПСВ. Во-вторых, Адвокат знает Кокорина со времен сборной России и говорит, что сам готов забрать его отсюда. А в-третьих, самому Кокорину ментально проще будет за границей, потому что в России после известных событий к нему слишком много нездорового интереса.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:52
ТАМ команды дорожат своим добрым именем и никогда не пригласят к себе ранее судимого игрока, тем более из России. Вспомните Еременко, который за меньшее прегрешение два года был отлучен от футбола, и ни одна(!) из зарубежных команд, даже из родной Финляндии, не пожелала видеть его в своих рядах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:50
Если б Кокорину было не нужно "восстать" имено там где "упал"...он бы сейчас не пахал за троих на тренировках....а сразу бы срулил в аренду как советует советчик Попов...

Наверно "Залечь на дно в Роттердамме" - это не про Кокорина...
ДСА
ДСА
сегодня в 20:44
В Нидерландах слишком много разных соблазнов, уж лучше в Китай.
cska plus
cska plus
сегодня в 20:37
Отправить покорять Голландию.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 20:24
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 20:12
    А почему не в АЗ Алкмар?
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