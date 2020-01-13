Ерёменко: «Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу»

Полузащитник «Ростова» рассказал, как провел отпуск и своем состоянии здоровья.

Праздники отмечал с семьей. С женой и детьми побывали в теплых странах, отдохнули, искупались, набрались сил.

Все хорошо, самочувствие отличное. Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу. К сожалению, из-за травмы пропустил последние игры перед зимней паузой, поэтому работаю очень усердно.

Болельщикам интересно чем футболисты занимаются на сборах в свободное время? Во-первых, хочу передать всем нашим болельщикам привет и поблагодарить за поддержку. Все по-разному — кто-то читает, кто-то в приставку играет. Я смотрю футбол (в гостинице показывают топовые европейские чемпионаты) и общаюсь с семьей по видеосвязи.