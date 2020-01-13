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Ерёменко: «Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу»

сегодня, 14:26

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко рассказал, как провел отпуск и своем состоянии здоровья.

Праздники отмечал с семьей. С женой и детьми побывали в теплых странах, отдохнули, искупались, набрались сил.

Все хорошо, самочувствие отличное. Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу. К сожалению, из-за травмы пропустил последние игры перед зимней паузой, поэтому работаю очень усердно.

Болельщикам интересно чем футболисты занимаются на сборах в свободное время? Во-первых, хочу передать всем нашим болельщикам привет и поблагодарить за поддержку. Все по-разному — кто-то читает, кто-то в приставку играет. Я смотрю футбол (в гостинице показывают топовые европейские чемпионаты) и общаюсь с семьей по видеосвязи.

В конце прошлого года СМИ сватали Романа в казанский «Рубин»

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович ответил Трезвый повар
сегодня в 14:57
Не обращай внимание на цск плюс, это тролль которого не банят на троллинг.
Копирует шутки у вани и деда пердеда.
drug01
drug01
сегодня в 14:54
Скорее на поле и в игру!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:51
Втягивайся, Рома, втягивайся! Главное опять не затягивайся!
Трезвый повар
Трезвый повар ответил cska plus
сегодня в 14:50
Если отдыхает с семьёй то почему он с ними общается по видиосвязи, походу снова за старое взялся.
Ты видно за старое взялся. Не читаешь статью полностью. В отпуске он с семьёй отдыхал, а на сборах общается с семьёй по видеосвязи
Трезвый повар
Трезвый повар ответил чемпионство с душком
сегодня в 14:48
втягиваюсь или затягиваюсь?
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 14:33
    Если отдыхает с семьёй то почему он с ними общается по видиосвязи, походу снова за старое взялся.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 14:31
    втягиваюсь или затягиваюсь?
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